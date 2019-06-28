Cредневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 379,60 тенге за доллар

Алматы. 27 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 379,60 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,60 тенге за доллар (+0,95 тенге), объем торгов - 98 700 тыс. USD (+17 450 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 6,0400 тенге за рубль (+0,0077 тенге), объем торгов - 3 900 тыс. рублей (-26 100 тыс. рублей).

Также, по данным биржи, средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,2679 тенге за юань (+0,3029 тенге), объем торгов - 1 380 тыс. юаней (+1 080 тыс. юаней).

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