Дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения построит "дочка" Казатомпрома

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Кызылорда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Урановое СП "Семизбай-У", где 51% акций принадлежит Казатомпрому и 49% - китайской CGN Mining, построит отдельную дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения Ирколь в Шиелийском районе Кызылординской области.
Согласно отчетности Казатомпрома, промышленная эксплуатация месторождения началась в 2008 году, контракт на недропользование действует до 2030 года, его можно продлить, сообщает Atameken Business со ссылкой на inbusiness.kz.
В 2021 году "Семизбай-У" произвел 962 тонны урана на рудниках Ирколь и Семизбай в Акмолинской области, их оставшиеся совокупные запасы в конце прошлого года достигали 24,2 тысячи тонн урана.
То есть при сохранении нынешнего уровня добычи функционирование дамбы может быть теоретически полезно для Ирколя где-то 20 лет, так как в 2024 году Казатомпром запланировал увеличить добычу с 20% ниже уровня, закрепленного в контрактах на недропользование, до 10%. Правда, при условии, что дамбу возведут качественно, а не как это было, к примеру, с Кокаральской плотиной у Аральского моря, построенной на кредит Всемирного банка", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из списка подлежащих приватизации компаний исключили "дочки" Казатомпрома.