Дамбу в пойме Сырдарьи для защиты уранового месторождения построит "дочка" Казатомпрома

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан с сентября 2021 года цена на летнее дизтопливо увеличилась на 15%, сообщила заместитель директора департамента по связям с общественностью национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Назерке Бастами.

Отмечается, что жители городов Петропавловска, Костаная, Актобе и Семея приобретали дизтопливо по самой высокой цене. А самый высокий рост цен был в городах Актобе, Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау.

Объем производства дизтоплива за январь-август 2022 года в стране достиг рекордного показателя - 3630 тысяч тонн, что на 8,5% больше, чем годом ранее. При этом импорт и экспорт дизтоплива значительно сократились за аналогичный период.

Основные страны импортеры: Россия и Кыргызстан. Основной экспорт пришелся на Азербайджан, Узбекистан, Россию и Таджикистан.

Среди стран СНГ Казахстан ($0,503) по ценам за литр дизельного топлива уступает только Туркменистану ($0,385) и Азербайджану ($0,471) по состоянию на 10 октября 2022 года. При этом жители Казахстана могут позволить наибольшее количество дизтоплива (1445 литров) на среднюю зарплату, чем жители других стран СНГ", - сообщили в НПП "Атамекен".