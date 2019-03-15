Алматы. 3 января. Kazakhstan Today - Дефицит текущего счета Казахстана за 9 месяцев сократился почти в 10 раз, передает Kazakhstan Today.





В III квартале 2018 года счет текущих операций впервые с 2014 года сложился с профицитом в $0,2 млрд. В целом за 9 месяцев 2018 года дефицит текущего счета сократился почти в 10 раз по сравнению с показателем за 9 месяцев 2017 года - с $4,6 млрд до $0,5 млрд, что свидетельствует об улучшении экономической ситуации в стране", - сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.





По информации ведомства, улучшение состояния текущего счета за 9 месяцев 2018 года обусловлено ростом на 64% положительного сальдо торгового баланса на фоне благоприятной ситуации на мировых рынках сырья. Экспорт товаров увеличился на 28,3% до $45,4 млрд, в то время как импорт товаров вырос всего на 9,6% до $25,5 млрд.





Увеличение экспортных доходов обусловило рост доходов прямых иностранных инвесторов на 31,8% до $16,1 млрд, что замедлило улучшение текущего счета. Однако, более 60% этих доходов было направлено на финансирование дочерних предприятий в Казахстане", - отметили в Нацбанке.





Также сообщается, что по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального банка) чистый отток капитала в $1,7 млрд связан со снижением обязательств резидентов, которое было частично скомпенсировано сокращением их иностранных активов.





По прямым инвестициям чистый приток составил $4,9 млрд, что связано с погашением иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими резидентами и реинвестированием доходов нерезидентов в капитал казахстанских предприятий.





По портфельным инвестициям чистый отток капитала в размере $3,0 млрд был обусловлен уменьшением обязательств резидентов за счет погашения ранее выпущенных ими еврооблигаций, выкупа АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также покупки резидентами на вторичном рынке еврооблигаций Министерства финансов РК, заключили в пресс-службе.





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