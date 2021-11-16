Дефицит республиканского бюджета может достичь максимума с 2018 года

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - По итогам 2020 года дефицит республиканского бюджета составил 3,1% к ВВП. На 2021 год дефицит запланирован на уровне 3,5% к ВВП. Это максимальный уровень с 2018 года. Об этом говорится в проекте Концепции управления госфинансами РК до 2030 года, опубликованной на сайте Министерства национальной экономики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отмечают в Миннацэкономики, в структуре расходов государственного бюджета доля текущих затрат имеет тенденцию роста.
Так, по информации ведомства, доля текущих затрат увеличилась с 79,6% в 2013 году до 83% в 2020 году. Доля инвестиционных затрат, которые обеспечивают инвестиционную деятельность и способствуют созданию и расширению социально-экономической инфраструктуры, имела тенденцию к сокращению. Если в 2007-2008 годах доля бюджета развития занимала около 30%, в 2011 году - 24,4%, то снижаясь с 20,4% в 2013 году до 12% в 2020 году, достигла 8,6 % в 2021 году.
Республиканский бюджет был и остается социально ориентированным. Из 15,3 трлн тенге расходов республиканского бюджета на 2021 год расходы на социальную сферу составляют 48,7%, на поддержку реального сектора экономики - 15,8%, общегосударственные расходы - 21,6%", - говорится в проекте концепции.
При этом отмечается, что отраслевая структура характеризуется относительно низким уровнем расходов на здравоохранение, образование и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что может негативно повлиять на качество человеческого капитала и ослабить структурные возможности экономики, тем самым снижая конкурентоспособность страны в долгосрочной перспективе.
Из-за возросшего использования средств НФРК и снижения мировых цен на нефть, начиная с 2016 года наблюдается тенденция ежегодного снижения валютных активов НФРК (с 72 млрд долларов США в 2016 году до 58,7 млрд долларов США в 2020 году). За первое полугодие 2021 года валютные активы НФРК снизились до 57 млрд долларов США, за 9 месяцев текущего года она снизились до 55 млрд долларов США. На конец 2020 года объем средств НФРК составил 28,2 трлн тенге, или 39,5% к ВВП", - проинформировали экономисты.
Последствия коронакризиса также усилили риски бюджетной устойчивости. В результате по итогам 2020 года правила по дефициту и ненефтяному дефициту, государственному долгу и долговой нагрузке были нарушены.