Система Orphus

Дефицит текущего счета платежного баланса РК составил $1,7 млрд

05.08.2021 6562
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - По итогам первого полугодия 2021 года дефицит текущего счета платежного баланса РК составил $1,7 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение отчетного периода состояние текущего счета определялось восстановлением внутреннего спроса и мировой экономической активности. Профицит торгового баланса составил $9,4 млрд, снизившись на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировал директор департамента платежного баланса Нацбанка Казахстана Азат Ускенбаев.

 
По его информации, экспорт товаров вырос на 3,4% и достиг $26,9 млрд. При этом экспорт нефти и газового конденсата (49,7% от официального экспорта) снизился на 10,8%, или $1,6 млрд. Продолжающееся восстановление мировых цен на нефть в сравнении с уровнями прошлого года в полной мере отразится во втором полугодии.
 
В Нацбанке отметили, что рост импорта товаров был более выраженным, составив 9,2% и достигнув $17,5 млрд. Увеличение обусловлено ростом импорта потребительских товаров на 27,3%, или $1,2 млрд, из них непродовольственных товаров - на 36,0%, или $1,1 млрд.
 

Доходы иностранных прямых инвесторов увеличились на 42,8%, до $9,5 млрд. Исторически состояние текущего счета характеризуется положительным торговым балансом при отрицательном балансе доходов", - подчеркнул Азат Ускенбаев.

 
В целом предварительные итоги первого полугодия 2021 года соответствуют ожиданиям Национального банка.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая