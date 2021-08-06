НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - По итогам первого полугодия 2021 года дефицит текущего счета платежного баланса РК составил $1,7 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение отчетного периода состояние текущего счета определялось восстановлением внутреннего спроса и мировой экономической активности. Профицит торгового баланса составил $9,4 млрд, снизившись на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировал директор департамента платежного баланса Нацбанка Казахстана Азат Ускенбаев.

По его информации, экспорт товаров вырос на 3,4% и достиг $26,9 млрд. При этом экспорт нефти и газового конденсата (49,7% от официального экспорта) снизился на 10,8%, или $1,6 млрд. Продолжающееся восстановление мировых цен на нефть в сравнении с уровнями прошлого года в полной мере отразится во втором полугодии.

В Нацбанке отметили, что рост импорта товаров был более выраженным, составив 9,2% и достигнув $17,5 млрд. Увеличение обусловлено ростом импорта потребительских товаров на 27,3%, или $1,2 млрд, из них непродовольственных товаров - на 36,0%, или $1,1 млрд.

Доходы иностранных прямых инвесторов увеличились на 42,8%, до $9,5 млрд. Исторически состояние текущего счета характеризуется положительным торговым балансом при отрицательном балансе доходов", - подчеркнул Азат Ускенбаев.

В целом предварительные итоги первого полугодия 2021 года соответствуют ожиданиям Национального банка.

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