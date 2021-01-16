Дело Стати: суд Люксембурга приостановил гражданское дело, возбужденное против Казахстана

Нур-Султан. 15 января. - Окружной суд Люксембурга отклонил ходатайство Стати о продлении временного ареста, наложенного в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

Суд вынес решение в пользу Казахстана и постановил приостановить разбирательство до тех пор, пока люксембургские правоохранительные органы не проведут полное расследование мошенничества. В настоящее время уголовное расследование мошеннических действий Стати в Люксембурге продолжается", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

Рассмотрев доказательства мошенничества Стати, а также различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, суд пришел к выводу, что "нельзя исключать, что предполагаемое мошенничество могло оказать влияние на размер ущерба по строительству газоперерабатывающего завода". Он также постановил, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и гражданским иском Стати в соответствии с арбитражным решением против Казахстана.

Суд прямо упоминает экспертные заключения судьи Апелляционного суда Свеа Патрика Шольдстрома, профессора Кристофа Шройера, профессора Джорджа Берманна, заключение Прайсуотерхаус, а также бывшего прокурора США Стефана Касселлы. Все эксперты пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством при получении арбитражного решения и продолжают совершать его, пытаясь добиться его исполнения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, Стати сильно полагаются на суды Швеции, однако шведский судья и эксперт Шольдстром пришел к выводу, что "... имеются достоверные доказательства того, что Стати получили арбитражное решение своими действиями и сокрытием в соответствии со шведским законодательством, которые равносильны уголовному мошенничеству".

В Минюсте напомнили, что в мае 2019 года РК подала уголовную жалобу в Люксембург, ключевую юрисдикцию, в которой Стати добиваются приведения в исполнение арбитражного решения. Эта жалоба касается нескольких обвинений, связанных с мошенническим завышением стоимости строительства газоперерабатывающего завода и использования поддельной документации. В уголовной жалобе утверждается, что попытки Стати привести в исполнение арбитражное решение составляют мошенничество из-за того, что Стати:

а) совершили подделку документов, покушение на подделку документов и попытку их использования (в нарушение статей 196 и 197 Уголовного кодекса Люксембурга);

б) получили или попытались получить судебное решение путем мошенничества (в нарушение статьи 496 Уголовного кодекса Люксембурга);

в) участвовали в отмывании денег или попытки отмывания денег (в нарушение статьи 506 Уголовного кодекса Люксембурга).

Стати пытаются привести в исполнение арбитражное решение в Люксембурге с 2017 года, где они инициировали разбирательство после своего отказа от процессов в Англии, когда английский Высокий суд пришел к выводу, что имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путем. В августе 2017 года Стати получил судебный приказ, по которому арбитражное решение было объявлено подлежащим исполнению в Великом Герцогстве Люксембург. Этот приказ был подтвержден решением Апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года. Казахстан подал жалобу в Кассационный суд Люксембурга, решение которого ожидается в феврале.

Независимо от исхода дела в Кассационном суде, решение Окружного суда Люксембурга от 8 января 2021 года означает, что Стати не могут привести в исполнение арбитражное решение в отношении каких-либо активов РК в Люксембурге до окончания уголовного разбирательства", - заключили в ведомстве.





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