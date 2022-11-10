Депутат о росте цен: скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, отметил необходимость создания эффективных инструментов для борьбы с инфляцией.
В народе давно уже говорят, что "сытое брюхо к народу глухо". Видимо, поэтому правительство решило наказать председателя Комитета торговли, а также заместителей акимов отдельных регионов из-за продолжающегося роста цен. Но, к сожалению, в итоге никому в Казахстане от этого сытнее не стало. Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это похоже не предел", - сказал Аманжан Жамалов.
При этом, по его словам, "Национальный банк и правительство все время топчутся вокруг двух неработающих инструментов сдерживания цен: базовой ставки и "оборотной схемы".
Национальный банк повысил базовую ставку до 16%. Повышение базовой ставки означает, что автоматически вырастут ставки по кредитам и они станут еще более недоступными для бизнеса. Как следствие, бюджет нагружается дорогими займами. Так, в 2023 году на обслуживание госдолга запланировано рекордные за всю историю Казахстана 1,8 трлн тенге. А банки комфортно будут размещать свою многотриллионную ликвидность в ноты Нацбанка и зарабатывать 16% годовых. Как и те, у кого есть депозиты. Речь не о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен", - отметил депутат.
При этом он добавил, что Национальный банк сообщил, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в 1-2 года.
Также Аманжан Жамалов высказался об "оборотной схеме".
На оборотную схему уже потрачено 86,1 млрд тенге, а также планируется дополнительно выделить еще 14,9 млрд тенге. Хочу напомнить, что еще в июле этого года глава государства подверг сомнению эффективность оборотной схемы. Цитирую: "Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей". Но оборотная схема продолжает работать как ни в чем не бывало. Никаких новых решений мы не видим. И поручение президента, по-сути, не выполняется", - сказал он.
По его мнению, основная проблема в борьбе с инфляцией - это отсутствие совместной просчитанной, согласованной политики между Национальным банком и правительством. Каждый решает проблему сам по себе.
Как справедливо отметил глава государства, инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение. То есть связана с высоким импортом. Мы импортируем в больших объемах продукты питания, лекарства, одежду, бытовую технику, строительные материалы, мебель и другие потребительские товары. Только импорт продуктов питания достигает $4 млрд", - отметил мажилисмен.
В связи с вышеизложенным он предложил ряд мер.
Во-первых, Национальному банку нужно наконец понять, для развития собственного производства и реального сектора нужны инвестиции и доступное кредитование. Под 16% никто кредитоваться не будет. Нужна умная денежно-кредитная политика, которая направит денежные потоки на развитие внутреннего производства. Пока же она работает только в пользу банков и держателей крупных депозитов. Во-вторых, необходимо пересмотреть политику импортных поставок. Следует постоянно искать новые выгодные варианты для импорта в рамках ЕАЭС и Центральной Азии", - сказал депутат.
Он отметил, что необходимо в полной мере использовать географическое преимущество Казахстана. Совсем недавно Астану посетили главы государств Центральной Азии, прошел саммит. Центральная Азия имеет большой потенциал с точки зрения развития кооперации и взаимных поставок. Возможно, нам следует кардинально перезагрузить экономическое сотрудничество и перейти с нашими соседями на региональное разделение труда в отдельных отраслях.
В-третьих, вместо того чтобы тратить деньги на торговые сети, необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках. В-четвертых, рассмотреть возможность дополнительной инфляции", - заключил Аманжан Жамалов.