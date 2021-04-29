Депутат: работа по привлечению прямых иностранных инвестиций в несырьевые отрасли провалена

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Айкын Конуров заявил, что большая часть иностранных инвестиций продолжает поступать в сырьевой сектор экономики и призвал провести аудит эффективности государственной системы привлечения инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По рассказал Конуров, за прошлый год приток прямых иностранных инвестиций составил 17 миллиардов долларов. Почти половина, 8,2 миллиарда долларов, была вложена в горнодобывающий сектор, в основном в добычу нефти, газа и металлических руд. В торговлю инвестировано 2,5 миллиарда долларов, в финансовую сферу - 1 миллиард, в трубопроводы - 900 миллионов.

В обрабатывающую промышленность поступило 3,2 миллиарда долларов, но из них львиная доля, 2,5 миллиарда, направлена в металлургию. По всем остальным отраслям промышленности "размазана" сумма менее 700 миллионов долларов. В сельское хозяйство всего Казахстана привлечено лишь 12 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций", - написал Конуров в депзапросе.

Мажилисмен отметил, что в прошлом году из-за пандемии упали общие объемы инвестиций, "но такая искаженная структура их привлечения была и раньше".

Так, по его словам, в 2019 году доля прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство составила 0,06%, а в обрабатывающую промышленность, за вычетом металлургии, - 2,8%.

Иностранный капитал видит нашу экономику как место, где выгодно вкладывать в добычу сырья, инфраструктуру для его вывоза и создание торговых объектов, чтобы сбывать нам готовую продукцию", - утверждает депутат.

Спикер убежден, что "многочисленные ведомства, ответственные за изменения инвестиционного имиджа, отчитываются об общих суммах привлеченных инвестиций. Однако капиталовложения в нефтегазовый сектор и металлургию успешно идут и без государства".

Фактически, работа по привлечению прямых иностранных инвестиций в несырьевые отрасли провалена", - заявил Конуров.

Депутат призвал провести аудит эффективности государственной системы привлечения инвестиций, сопоставив расходы на нее с реально полученными результатами, исключив капиталовложения, к которым государство не имеет отношения.

Необходимо пересмотреть целевые показатели в этой сфере. Конкретно уполномоченные органы должны отвечать за привлечение инвестиций в сектора, связанные с производством продукции с высокой добавленной стоимостью, в агропромышленный комплекс. И отчитываться не о количестве проведенных выставок, зарубежных поездок и подписанных меморандумов, а о реально запущенных проектах, которые должны быть доведены до стадии производства и создания рабочих мест", - считает он.

Он подчеркнул, что для правительства в целом индикатором должен стать не валовый приток прямых иностранных инвестиций, а капиталовложения в несырьевые сектора.

Одним из ключевых критериев оценки деятельности акимов должно стать системное увеличение несырьевой части валового регионального продукта", - добавил мажилисмен.

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