Депутат: утильсбор наносит ущерб фермерам и всему сельскому хозяйству

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Сенатор рассказал, что жалобы на завышенные ставки утилизационного сбора неоднократно поступали сенаторам от жителей областей во время поездок депутатов в регионы. Сенатор подчеркнул, что ставка утильсбора на легковые автомобили варьируется от 400 тыс. до 3,5 млн тенге, а на грузовой транспорт и сельхозтехнику достигает 14 млн. Это привело к значительному удорожанию сельхозтехники - как импортируемой из-за рубежа, так и на производимую в Казахстане, пишет "Казправда".
Утилизационный сбор для аграриев, по сути, превратился в дополнительный налог. При ввозе техники фермеру приходится оплачивать первоначальный взнос и утильсбор в сумме, равной 25-30% от стоимости техники. Так, в среднем ставки сбора по тракторам достигают до 11 млн тенге, а по комбайнам - до 22 млн тенге за единицу, что оказывает дополнительную финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей", - сказал Джумагазиев.
Еще одним актуальным вопросом для аграриев является размер скидочного сертификата за утилизацию старой техники. Сенатор рассказал, что утильсбор на комбайн стоимостью 75-80 млн тенге составляет почти 9 млн, а размер скидочного сертификата - лишь 2 млн тенге, или всего 2,5% от стоимости техники. В связи с этим Джумагазиев предложил увеличить размер скидочного сертификата.
Очевидно, что в сложившихся условиях, когда износ сельхозтехники составляет до 80%, действующие нормы утильсбора наносят серьезный ущерб отечественным фермерам и сельскому хозяйству в целом. Как следствие, растут цены на продукты питания, а также на товары и услуги, технологически связанные с их производством", - пояснил депутат.
Сенатор считает, что в связи со сложившейся ситуацией казахстанцы практически лишились доступа к качественным современным автомобилям и высокопроизводительной сельхозтехнике.
Депутат предложил главе правительства рассмотреть вопросы по снижению ставок утилизационного сбора, отмене утильсбора на экологически чистую импортную сельхозтехнику с учетом отсутствия ее аналогов, введению временного моратория на таможенные пошлины для грузового транспорта и сельхозтехники.
Ранее сообщалось, что деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".
11 января 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП".