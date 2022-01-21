Депутат: утильсбор наносит ущерб фермерам и всему сельскому хозяйству

НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В Казахстане производство хлеба сократилось на 15%, тем временем его стоимость продолжает расти, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь-ноябрь 2021 года в стране произвели 483,6 тыс. тонн свежего хлеба - сразу на 14,8% меньше, чем годом ранее", - сообщает energyprom.kz .

В региональном разрезе больше всего хлеба произвели в Туркестанской области: 119,8 тыс. тонн. В тройке лидирующих регионов также Алматы (56,8 тыс. тонн) и Актюбинская область (46,6 тыс. тонн).

В целом за 2020 год в стране произвели 539 тыс. тонн свежего хлеба - на 4,2% меньше, чем годом ранее. Производство сокращается уже пятый год подряд", - говорится в обзоре.

В декабре 2021 года стоимость хлеба выросла на 7,4% за год и на 0,4% за месяц. В том числе ржано-пшеничный хлеб подорожал на 11,6% за год, пшеничный из муки высшего сорта - на 7,4%, из муки первого сорта - на 6,9%.

Отмечается, что в региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители столицы (хлеб подорожал на 19,3% за год), а также Северо-Казахстанской (на 14%) и Акмолинской (на 12,8%) областей. Наименьший рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: на 1,5%.

Стоимость пшеничного хлеба из муки высшего сорта составила 273 тенге за килограмм, из муки первого сорта - 164 тенге, стоимость ржано-пшеничного хлеба - 340 тенге.

Среди крупных городов самый дорогой хлеб в столице, самый дешевый пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Актобе.

В третьем квартале 2021 года граждане страны употребили в среднем 8,5 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта (в городской местности - 8,7 кг, в сельской - 8,2 кг) и 700 граммов ржаного и ржано-пшеничного хлеба (в городской местности - 1 кг, в сельской - 273 граммов).

В то же время стоимость хлеба выросла на 7%, отмечается в обзоре.

Напомним, в целях стабилизации цен на хлеб с января вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО "НК "Продкорпорация" в регионы для производства социального хлеба.

Механизм предусматривает возмещение расходов "Продкорпорации" при реализации зерна на внутренний рынок по цене ниже рыночной.