Депутат: В Казахстане до сих пор не введены все правила по использованию пенсионных накоплений

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Республики Казахстан Аманжан Жамалов потребовал провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности госслужащих, ответственных за разработку и согласование правил изъятия гражданами части пенсионных средств, передает Kazakhstan Today.

Мажилисмен выразил возмущение, что Министерством здравоохранения до сих пор не введены в действия правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на своё лечение.

В настоящее время, как мне сказали, данный приказ находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. С соблюдением всех процедур в лучшем случае эти правила вступят в силу в марте месяце. И это несмотря на данные представителями Министерства многочисленные обещания… А ведь предполагалось, что граждане смогут использовать свои накопления на лечение важных заболеваний, требующих радиохирургического лечения, протонной терапии, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), стоматологические услуги, медицинскую реабилитацию и др. Неужели в Министерстве не понимают, что это жизненно важные для граждан вопросы? Они касаются нашего главного богатства - здоровья людей", - написал депутат в своем запросе.

Кроме жилья и лечения, пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное управление управляющим компаниям. Реестр частных управляющих компаний формируется Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Где этот реестр и как его искать, наверное, в лучшем случае знают только работники агентства. Вся эта ситуация уже похожа на саботаж исполнения поручения президента", - считает мажилисмен.

Депутат обратился в Министерство здравоохранения РК и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с требованием в кратчайшие сроки принять все необходимые акты по реализации норм закона по использованию гражданами своих пенсионных накоплений.

Своим коллегам я предлагаю в дальнейшем в законах, предусматривающих разработку подзаконных актов, устанавливать конкретные сроки их принятия", - добавил он.





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