Депутат: Выгоду от использования пенсионных накоплений для покупки жилья получили застройщики, банки и импортеры

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Фракция "Народная партия Казахстана" подвела промежуточные итоги проекта по использованию пенсионных накоплений вкладчиков для улучшения жилищных условий и пришла к выводу, что по итогам проекта жилищное расслоение в обществе лишь усугубилось, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С депутатским запросом на эту тему к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру обратился Айкын Конуров.

На специальные счета свыше 313 тысяч граждан переведено более 1 трлн 400 млрд тенге. Все они получили конкретный позитивный результат от своих пенсионных накоплений. Данный проект воздействовал на всю экономику. И с этой точки зрения мы видим, что экономические выгоды получили большей частью застройщики в двух мегаполисах, банки и импортеры. Но системная проблема низкой доступности жилья для населения осталась не решенной. Жилищное расслоение в обществе лишь усугубилось", - говорится в запросе.

По информации депутатов фракции, стимулирующее воздействие на общеэкономический рост также оказалось ограниченным. Напротив, более сильное влияние оказали негативные побочные эффекты, связанные со спекулятивным ростом цен на жилье и строительные материалы, которые повлияли на общий разгон инфляции. С момента запуска "пенсионной кампании" (1 января 2021 года) цены на квартиры в РК выросли на 8,3%. С мая 2020 года по май 2021 года рост составил порядка 22%. В итоге инфляция сказалась на всех группах населения, тогда как инвестирование пенсионных накоплений в жилье пока затронуло менее 2% населения.

Государство реагирует, но, как всегда, в запоздалом режиме. Антимонопольное агентство пытается навести порядок с ценами, но рост цен замедляется естественным образом из-за исчерпания средств, доступных к выводу из ЕНПФ. Отмечаем, что не использован потенциал ажиотажного спроса для развития отечественной промышленности. По данным Бюро национальной статистики, наше производство преобладает только в ресурсах строительных материалов, являющихся природным сырьем. Поэтому пенсионными накоплениями в большей части были проинвестированы зарубежные поставщики и посредники. За 2019-2021 годы импорт материалов для строительства составил порядка 1,2 млрд долларов США; металлов и изделий из них, большинство которых используется в строительстве, почти 10 млрд долларов США", - сказано в запросе.

По мнению депутатов, продолжая проект по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, на втором этапе принципиально важно подключить дополнительные системные меры.

Они должны быть рассчитаны на все общество, а не отдельные его группы. Общий ввод в эксплуатацию квадратных метров как критерий оценки эффективности устарел и не отражает действительности. Это привело к "инвестиционному пузырю" и не решает жилищный вопрос большинства наших граждан. Государство должно определить приоритетом обеспеченность качественным и доступным жильем именно большинства казахстанцев. Нашим гражданам необходима программа "Жер уй", нацеленная на развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС)", - сказах Конуров.

Фракция "Народная партия Казахстана" предлагает правительству инструмент для обеспечения земельных участков под ИЖС инфраструктурой - выпуск гарантированных государством облигаций и инвестирование в них средств ЕНПФ.

Это позволит реализовать право и мечту многих казахстанцев на земельные участки для строительства собственного дома, решить проблему отсутствия территорий с инфраструктурой и, что важно, фундаментально изменить ситуацию в жилищной сфере. Одновременно с этим, программа развития ИЖС "Жер уй" должна сопровождаться мерами по развитию отечественного производства необходимых строительных и отделочных материалов, сопутствующих товаров и услуг", - считают в НПК.

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