Депутаты партии "Нур Отан" внесли ряд предложений по расходованию бюджета Алматы в 2019 году

Алматы. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы на заседании фракции партии "Нур Отан" рассмотрели ход реализации государственных программ и внесли ряд предложений в городской бюджет на 2019 год, передает Kazakhstan Today.





В ходе встречи с депутатами аким Алматы Бауыржан Байбек подчеркнул, что бюджет мегаполиса сохранит социальную направленность и будет ориентирован на реализацию послания главы государства и городской программы "Алматы-2020".





Для реализации послания главы государства, где определены беспрецедентные меры поддержки населения, принят общегородской план из 106 мероприятий, выделены все необходимые ресурсы. Наша задача сделать Алматы комфортным, безопасным и процветающим городом. При этом ни одно важное решение в городе не принимается без участия партии "Нур Отан", ее депутатской фракции в маслихате. К примеру, депутатами рекомендовано увеличить объем бюджетного финансирования и провести мониторинг необходимости проведения среднего ремонта дорог местного значения, а также создать комиссию для мониторинга и аудита по распределению лекарственных средств для больных редкими и орфанными заболеваниями", - отметил Бауыржан Байбек.





На заседании фракции депутаты правящей партии акцентировали внимание на необходимости обеспечения водоснабжения, ремонта и строительства дорог во вновь присоединенных районах.





Частые обращения поступают именно из присоединенных районов, где инфраструктура требует развития по сравнению с центром города. После работ по строительству сетей водоснабжения и канализации некоторые дороги пришли в негодное состояние. Учитывая многочисленные просьбы жителей, просим выделить бюджетные средства в сумме 1,8 млрд тенге", - сказал депутат маслихата Рахман Алшанов.





Член фракции Сергей Козлов обратил внимание на поступающие обращения жителей, касающиеся необходимости проведения сетей наружного освещения.





Как председатель комиссии по экономике и бюджету совместно с управлением экономики провел предварительные расчеты, согласно которым для освещения в ряде районов города, в том числе в Алатауском и Наурызбайском необходимо 808,3 млн тенге", - сообщил он.





Кроме того, члены депутатской фракции предложили рассмотреть вопросы поддержки пожилых людей и организации их активного досуга, строительства школ в микрорайонах Дархан, Заря Востока, Рахат-Мадениет и Трудовик





Члены партии также попросили выделить средства на поддержку детей с особенными потребностями, в том числе с диагнозом "аутизм", "детский церебральный паралич", "синдром Дауна", детям с задержкой психического и психоречевого развития.





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