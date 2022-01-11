Депутаты: в стране так и не сформирован единый нацрынок торговли сжиженным газом

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - В ходе заседания мажилиса депутаты сделали заявление касательно роста цен на сжиженный газ в Мангистауской области, что обострило социальную напряженность в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам депутатов, несмотря на то, что проблема обострилась в первые дни нового года, "предпосылки этому были видны и раньше. Вопросы, касающиеся рынка сжиженного газа, дефицита топлива, ценообразования в отрасли неоднократно поднимались.

Мажилисмены отмечают, что часть из них были урегулированы, но часть так и не нашла решения.

Министерство энергетики объясняет скачкообразный рост цены тем, что с 1 января 2022 года 100% сжиженного нефтяного газа реализуется посредством электронной торговой площадки. Как оказалось, за три года, (как вступил в силу закон), рыночные механизмы на торговых площадках так и не сформировались. Торги проводились Министерством энергетики в режиме "ручного управления". Это привело к так называемым "кнопочным" аукционам, что дискредитировало механизм электронных площадок и не просто не принесло результата, но и привело к сегодняшней кризисной ситуации", - говорится в депутатском запросе.

Кроме того, по словам депутатов, в стране так и не был сформирован единый национальный рынок торговли сжиженным газом. Зато, подчеркнули они, сформировался его дефицит, который в 2021 году составил около 15%.

Мы видим, что по ряду регионов в результате торгов оптовые цены, напротив, снизились. Это говорит о том, что есть проблемы и в самой процедуре проведения торгов, и в формировании розничной цены. Правительству с этим необходимо разбираться", - утверждают мажилисмены.

Они напомнили, что с целью исключения спекуляций на оптовом рынке и повышения прозрачности торгов в прошлом году парламентом были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по организации биржевой торговли. Закон вступил в силу, однако новые Правила реализации сжиженного газа министерством энергетики до сих пор так и не разработаны, утверждают депутаты.

Без урегулирования этих ключевых вопросов у нас неизбежно будут наблюдаться ценовые всплески не только на сжиженный газ, но и на широкую линейку товаров, работ и услуг, от чего пострадает, опять же, простой потребитель", - добавили в палате.