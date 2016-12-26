ДКНБ Алматы проводит проверку по факту покупки ЕНПФ облигаций ТОО "Бузгул Аурум"

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - ДКНБ проводит проверку по факту покупки ЕНПФ облигаций ТОО "Бузгул Аурум", сообщил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев, передает корреспондент агентства.

Как сообщил Терентьев, ЕНПФ за счет собственных средств совершил сделку по покупке облигаций "Бузгул Аурум на 5 млрд тенге. По факту сделки следственное управление ДКНБ Алматы возбудило уголовное дело.

"Эта сделка не имеет никакого отношения к управлению пенсионными активами, который осуществляет Национальный банк", - подчеркнул глава управления.

Напомним, ранее Нацбанк сообщил о проверке в ЕНПФ, которая ведется с 21 декабря 2016 года.

"Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом "ЕНПФ" в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО "ЕНПФ" формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО "ЕНПФ" самостоятельно", - заявили в Нацбанке.

Между тем накануне этого сообщения Нацбанка ЕНПФ прокомментировал размещенную ранее в СМИ информацию о хищении средств.

"ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО "Бузгул Аурум" за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг", - говорится в сообщении фонда.

Также сообщается, что "инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденных правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с декларацией".

Отметим, ранее в СМИ появилась информация об установлении факта хищения в ЕНПФ 5 млрд тенге путем инвестирования в облигации ТОО "Бузгул Аурум" с последующим размещением полученных средств в БВУ. Сообщалось, что средства сразу же были списаны в счет просроченного кредита, который получил в этом банке учредитель ТОО.

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