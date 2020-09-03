Для поддержки пострадавших от кризиса предприятий дополнительно выделят 200 млрд тенге

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Для поддержки предприятий в секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса, дополнительно выделят 200 млрд тенге, сообщили в ходе заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

В целях восстановления экономического роста по поручению главы государства будет выделено дополнительно 200 млрд тенге для поддержки предприятий в секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса. Перечень отраслей будет определен правительством совместно с НПП "Атамекен".

Кроме того, программа льготного кредитования Национального банка будет доведена до 800 млрд тенге и продлена до конца 2021 года.

В целях реализации послания главы государства народу Казахстана Национальный банк примет следующие меры:

1. Согласно ранее данному поручению президента, разрабатывается Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. В ней будут учтены озвученные в послании поручения по повышению эффективности и прозрачности проводимой политики. Утверждение Стратегии запланировано после принятия обновленного Стратегического плана развития страны до 2025 года.

2. Для повышения эффективности реализации денежно-кредитной политики и стабилизации валютного рынка совместно с правительством будут проработаны дополнительные меры для возврата валютной выручки в страну и созданы благоприятные условия для ее реализации экспортерами.

3. В стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года также будет учтено создание при Национальном банке комитета по денежно-кредитной политике, главной задачей которого станет принятие стратегических решений по размеру базовой ставки и ее коридора. В среднесрочной перспективе в него войдут независимые члены. Соответствующие изменения будут внесены в законодательные акты до конца 2020 года.

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