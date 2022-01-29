Для расследования фактов мародерства в Алматы привлечены 33 судэксперта

АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - В Алматы работают 33 судебных эксперта в рамках расследования погромов и случаев мародерства во время январских событий, сообщили в пресс-службе премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы правительства, экспертизу в Алматы осуществляют 19 местных и 14 прикомандированных из других регионов специалистов. Таким образом, отметили в ведомстве, нагрузка на судебных экспертов в пределах нормы, случаев волокиты и просрочек нет.

В целом в Алматы проводится экспертиза по пяти направлениям: строительная, товароведческая, пожаро-техническая, баллистическая и экономическая.

По поручению премьер-министра Алихана Смаилова в целях оперативного расследования Министерством юстиции дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов, большинство из которых специализируются на экономической экспертизе.

С 31 января 2021 года часть специалистов из резерва будет направлена в регион. Остальных привлекут к работе по мере назначения судебной экспертизы соответствующими органами.

В пресс-службе добавили, что аналогичная экспертная работа проводится в Шымкенте, а также в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.