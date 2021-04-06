Для стран ЕАЭС изменились правила экспорта молочной продукции в России

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В этом году члены ЕАЭС, в том числе и Казахстан, станут экспортировать молочную продукцию в Россию по новым правилам цифровой маркировки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Немаркированные сыры и мороженое смогут пересекать границу РФ только до 1 июня 2021 года. Немаркированная молочная продукция со сроком годности более 40 дней - до 1 сентября 2021 года, а со сроком годности менее 40 дней - до 1 декабря 2021 года.

После истечения указанных сроков, если цифровой метки, которую считывает специальное устройство для отслеживания пути от производителя до конечного покупателя, не будет, такой товар будет считаться контрафактным. Казахстан, как член ЕАЭС, также должен следовать этим правилам", - сообщили в пресс-службе Центра развития цифровой экономики.

По ее информации, в 2020 году казахстанские компании произвели 939 тыс. тонн молочной продукции. Из них 60 тыс. тонн составил экспорт. 77% экспорта молочной продукции Казахстана в прошлом году пришлось на РФ.

Отмечается, что введение обязательной цифровой маркировки молочной продукции в Казахстане планируется в 2022 году.

Цифровая маркировка и прослеживаемость товаров является основным инструментом в борьбе с некачественной продукцией. Во-первых, код Data Matrix будет блокировать кассовое выбытие просроченного товара, магазины и дистрибьюторы также не смогут менять информацию о сроке годности в цифровом коде. Во-вторых, покупатель маркированной продукции с помощью мобильного приложения Naqty Onim сможет сигнализировать производителю и в госорганы о нарушениях. В-третьих, криптозащита и невозможность подделки цифрового кода также сделает невозможным подделку и самого продукта", - сказала генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева.

Кроме того, данная мера призвана "обелить" рынок, 13% которого составляет теневой оборот.

На первый взгляд, цифра 13% теневого оборота кажется небольшой по сравнению с другими рынками. Но не стоит забывать, что речь идет о молоке - напитке детского рациона, массового и ежедневного употребления населением. При этом каждый восьмой молочный продукт, который продается в Казахстане, потенциально несет опасность для здоровья потребителя", - прокомментировал управляющий директор Центра развития цифровой экономики Нуржан Баекеев.

Чтобы производители молока могли апробировать процесс цифровой маркировки заранее, в прошлом году в РК стартовал для них пилотный проект . В нем принимают участие 7 казахстанских производителей - компании "Raimbek-agro", "Эмиль", "ДЕП", "Шин-лайн", "Бурненская молочная компания", "Adal сут", "Бейсерке Агро". В тестовом режиме они маркируют кодом Data Matrix молоко и сливки, йогурты, кефиры, сливочное масло, сыры, творог, мороженное.

В 2020 году объем рынка молочной продукции в натуральном выражении составил более 1 млн тонн. При этом почти 183 тыс. тонн были импортированы в РК. Основные страны импорта - Россия, Беларусь и Кыргызстан.





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