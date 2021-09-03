Для субъектов микро- и малого бизнеса будет введен единый платеж из фонда оплаты труда

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о мерах по реализации послания главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр напомнил, что в рамках Послания народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" поставлены конкретные задачи по обеспечению качественного роста экономики и повышению уровня жизни населения. Всего даны порядка 70 поручений.

Необходимо принять 6 законов. Это законы о возврате в экономический оборот стрессовых активов, о личных подсобных хозяйствах, о развитии агломераций, по развитию науки, о профессиональных квалификациях. Внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Утвердить 3 концепции. Это - Концепции управления государственными финансами, миграционной политики, а также семейной и гендерной политик. Разработать программы инфраструктурного развития для каждого региона", - сказал Иргалиев.

Он напомнил, что главой государства озвучены 5 новых инициатив.

Второе: разработка "мягких" мер в рамках регулируемых закупок и господдержки для стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам.

Третье: введение единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, предусматривающего снижение нагрузки на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года.

Четвертое: ежегодное увеличение зарплаты отдельным категориям гражданских служащих на 20% с 2022 года до 2025 года.

Пятое? предоставление возможности перечисления части пенсионных отчислений, выше порога достаточности, на счет в "Отбасы Банк" для приобретения жилья.

В целях реализации поручений главы государства Министерством национальной экономики будет проводиться работа по 4 основным направлениям: управление государственными финансами; антиинфляционное реагирование; развитие предпринимательства; сбалансированное региональное развитие.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСФИНАНСАМИ

В целях повышения эффективности государственных финансов будет разработана Концепция управления государственными финансами. Концепция будет охватывать вопросы управления бюджетной политикой, государственным и квазигосударственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда.

Для обеспечения приоритизации бюджетных расходов предусматривается внедрение "блочного" бюджета и новых бюджетных правил, а также объективной методики распределения бюджетных лимитов. Будет применен механизм подушевого финансирования.

Для субъектов микро- и малого бизнеса будет введен единый платеж из фонда оплаты труда. Это позволит упростить порядок исчисления и уплаты данных платежей, а также снизить общую нагрузку на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года.

КОМПЛЕКС МЕР АНТИИНФЛЯЦИОННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

В целях сдерживания роста цен на потребительские товары будет выработан комплекс мер антиинфляционного реагирования.

Будут приняты оперативные и среднесрочные меры, направленные на насыщение рынка потребительскими товарами отечественного производства. Также предусмотрены меры денежно-кредитной политики и регулирования финансового рынка.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях эффективного развития малого и среднего предпринимательства будет продолжена реализация программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" в 2022 году.

В целом объем финансирования составит не менее 1 трлн тенге.

Будет рассмотрена возможность создания Фонда поддержки креативной индустрии.

Для стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам будут разработаны так называемые "мягкие" меры. Будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к господдержке.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Будут разработаны новые подходы к региональному развитию страны, включающие меры по раскрытию конкурентных преимуществ каждого конкретного региона.

Для этого будет разработан закон "О развитии агломераций", в рамках которого предусматривается институциональное развитие путем четкого разделения функций между городом-центром и периферийной зоной. Будет внедрено единое градостроительное планирование агломераций.

В Плане территориального развития будет закреплен принцип "люди к инфраструктуре".

Кроме того, предусматривается актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными общенациональными задачами.

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