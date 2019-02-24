До 1 млн тонн планируют довести объем грузооборота между Казахстаном и Россией по Иртышу

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Межправительственное соглашение о судоходстве, подписанное в Алматы 1 февраля странами - участниками ЕАЭС позволит увеличить объемы перевозок через внутренние водные пути России до портов на Черном и Средиземном морях до 350 тыс. тонн, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в 2018 году казахстанским торговом флотом по данному маршруту перевезено порядка 55 тыс. тонн грузов.

Также принятие Соглашения создаст благоприятные условия для развития перевозок по реке Иртыш между Казахстаном и Россией, в том числе транзитом до Китая через Казахстан. За 2018 год общий объем грузооборота по реке Иртыш между Казахстаном и РФ составил 261,6 тыс. тонн, к 2023 году планируется довести объемы перевозок груза до 1 млн тонн", - отметили в пресс-службе министерства.

Соглашение направленно на формирование нормативно-правовой базы интеграции и общего рынка транспортных услуг. Оно предоставляет право прохода судов под флагами государств-членов Евразийского экономического союза по внутренним водным путям друг друга. Документ определяет порядок и условия плавания судов по внутренним водным путям государств-членов при осуществлении перевозок на смежных внутренних водных путях, транзитном проходе и двусторонних перевозках.

Напомним, соглашение подписали министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Женис Касымбек, министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Жанат Бейшенов, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович.

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