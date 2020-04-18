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До 24 апреля продлен режим ограничения времени по операциям в рамках реализации денежно-кредитной политики - Нацбанк

17.04.2020, 15:30 35668
До 24 апреля продлен режим ограничения времени по операциям в рамках реализации денежно-кредитной политики - Нацбанк
Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк РК сообщил о продлении режима ограничения времени по операциям в рамках реализации денежно-кредитной политики до 24 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

Операции постоянного доступа, в том числе валютный своп и РЕПО, проводимые на АО "Казахстанская фондовая биржа", привлечение депозитов и операции с наличной иностранной валютой будут проводиться Национальным банком до 13.00 времени города Нур-Султан. Операции открытого рынка, в том числе аукцион по размещению краткосрочных нот и депозитный аукцион, будут осуществляться в обычном режиме", - говорится в сообщении НБ РК.

 
 

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