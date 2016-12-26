До 3% годовых будет снижен кредит на весенне-полевые работы с 2017 года

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Со следующего года кредит на весенне-полевые работы будет снижен до 3% годовых, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

"Планируется установление адекватной процентной ставки по кредитам, выдаваемым через финансовые организации АО "НУХ "КазАгро". Например, со следующего года, кредит на ВПР для конечного потребителя будет снижен до 3% годовых (взамен 7,4% в 2016 году)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today .

Также отмечается, что кредитование весенне-полевых работ будет осуществляться не только по зерновым культурам, но и по картофелю, овощебахчевым и масличным и другим культурам.

Как подчекнула директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Ажар Каджибекова в ходе пресс-конференции, посвященной основным целям Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы, главная цель программы - обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК. На ее достижение направлены шестнадцать задач.

При этом увеличения новых индикаторов планируется достичь в рамках ранее утвержденного бюджета и не требует дополнительного финансирования их республиканского бюджета.

"В целях эффективного развития продукции растениеводства будет обеспечена региональная специализация производств с привязкой к инфраструктуре переработки и сбыта продукции. Для этого будет стимулироваться строительство инфраструктуры хранения, транспортировки, переработки и сбыта продукции, использования минеральных удобрений и пестицидов, а также производство и использование семян высоких репродукций, которые позволят получать высокий урожай и качественную продукцию. В растениеводческой отрасли основным изменением станет переход от погектарного субсидирования в пользу субсидирования за сданную на переработку продукцию. Субсидирование сданной продукции на переработку масличных культур и сахарной свеклы будет способствовать увеличению загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий", - пояснила Каджибекова.

По ее словам, также будет продолжена диверсификация посевных площадей. Площади пшеницы будут сокращены. Высвобожденные площади будут замещены посевами кормовых, масличных и других культур.

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