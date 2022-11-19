"Дочку" Halyk Bank продают Международному банку Таджикистана

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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана" объявляет о заключении соглашения с ЗАО "Международный банк Таджикистана" о продаже 100% акций ЗАО "Халык банк Таджикистан", сообщает пресс-служба Народного банка Казахстана.
ЗАО "Международный банк Таджикистана" получил все необходимые регуляторные одобрения. Завершение сделки ожидается в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.
В процессе сделки и после завершения всех необходимых процедур банк продолжит работу и обслуживание клиентов в обычном режиме, предоставляя все виды банковского обслуживания в соответствии с условиями ранее заключенных соглашений.
Международный банк Таджикистана - один из успешных банков Республики Таджикистан с широкой сетью филиалов и центров банковских услуг, предлагающий широкий спектр современных банковских продуктов и услуг физическим и юридическим лицам. Его клиенты имеют возможность получать кредиты, вкладывать деньги на выгодных условиях, иметь доступ к электронным кошелькам и другим услугам мобильного банкинга IBT24, использовать внутренние и международные банковские карты", - проинформировали в пресс-службе банка.