Доход госбюджета Казахстана за пять месяцев превысил 3,4 трлн тенге

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - По итогам пяти месяцев текущего года в государственный бюджет доходов поступило на сумму 3 трлн 420 млрд тенге или план исполнен на 102,9%. Об этом на заседании правительства Республики Казахстан доложил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Как отметил Жамаубаев, в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 2 трлн 111 млрд тенге, или план исполнен на 94,4%.

Неисполнение плана по доходам составило 125 млрд тенге.

На неисполнение плана, на фоне внешних факторов, оказывают влияние принятые в период чрезвычайного положения меры по поддержке бизнеса", - сказал Жамаубаев.

Уменьшение налоговых поступлений началось с апреля и продолжилось в мае. Наибольшее снижение предпринимательской активности, по данным ИС "Электронные счета-фактуры", приходится на оптовую и розничную торговлю.

Обороты по реализации товаров упали на 54%, или на 1,2 трлн тенге в сравнении с маем 2019 года", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Цены по основным экспортным позициям в среднем снизились на 16,4% по сравнению с 5 месяцами 2019 года и на 13,2% с начала года. Это отразилось на налоговых поступлениях от горнодобывающей отрасли.

План по экспортной таможенной пошлине (ЭТП) на сырую нефть не исполнен на 4 млрд тенге. Это обусловлено установленной на май ставкой ЭТП "0", так как средняя цена на нефть в апреле была ниже $25 за баррель.

Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 120,4% и составили 1 трлн 309 млрд тенге.

План перевыполнен на 222 млрд тенге. Из них по налогам - 224 млрд тенге. Во всех регионах планы доходов перевыполнены.

Расходы государственного бюджета исполнены на 97,9%, республиканского - на 98,9%, местных бюджетов - на 97,2%.

Расходы республиканского бюджета составили 5 трлн 620 млрд тенге. Не исполнено: 61 млрд тенге.

Основные причины неосвоения: длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, длительное проведение процедур заключения договоров, длительным согласованием документов к оплате", - пояснил глава Минфина.

Расходы местных бюджетов составили 2 трлн 606 млрд тенге. Не исполнено: 75 млрд тенге.





В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2 трлн 317 млрд тенге. По предварительным данным, на 1 июня им выделено 671 млрд тенге. Из них освоено 96%, или 643 млрд тенге. Не исполнено: 28 млрд тенге. Из них экономия: 8 млрд тенге, не освоено: 20 млрд тенге.

Кроме того, министр финансов сообщил, что за прошедшие 5 месяцев, камеральным контролем охвачены порядка 952 тыс. процедур государственных закупок на сумму 6,5 трлн тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 535 млрд тенге. Проведено 746 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 494 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 101 млрд тенге.

Устранены нарушения на 94 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 675 рекомендаций. Из них исполнено 548", - рассказал Жамаубаев.

Исполнение комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы выполнено на 93%. В 2020 году планируется реализовать 70 объектов. Из них 40 выставлены на продажу. За отчетный период продано 6 объектов на сумму 3,2 млрд тенге. 34 объектов выставлены на торги. 4 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию. 26 объектов будут выставлены на продажу до конца года.

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