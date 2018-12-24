Доходная часть консолидированного бюджета исполнена на 103,4% - АФК

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - по состоянию на начало декабря 2018 года доходная часть консолидированного бюджета исполнена на 103,4% или 12 124,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"В том числе инвестиционные доходы от управления Национальным фондом за три квартала 2018 года составили 1 846,7 млрд тенге, тогда как бюджетом на весь 2018 год были заложены доходы в размере 594,9 млрд тенге. Налоговые поступления за 11 месяцев текущего года составили 9 989,0 млрд тенге, или 92,0% от запланированной на 2018 год суммы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличились на 2217,5 млрд тенге, или 28,5%", - сообщает Ассоциация финансистов Казахстана

По данным АФК, расходная часть скорректированного бюджета на 2018 год исполнена на 88,0% - за 11 месяцев было использовано 10 041,5 трлн тенге бюджетных средств. В структуре расходов в текущем году 25,1% приходится на социальную помощь/обеспечение (2518,9 млрд тенге), образование - 17,2% (1730,3 млрд тенге), здравоохранение - 10,2% (1022,5 млрд тенге). Расходы на обслуживание долга составили 565,7 млрд тенге из 595,0 млрд тенге, запланированных на 2018 год.

"С учетом бюджетного кредитования (на 243,3 млрд тенге), а также операций с финансовыми активами (109,5 млрд тенге), консолидированный бюджет страны по итогам 11 месяцев 2018 года сложился профицитным - плюс 1769,8 млрд тенге. Отметим, что бюджетом на текущий год заложен профицит в размере 49,8 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Аналитики напоминают, что дефицит консолидированного бюджета по итогам 2017 года составил 2213,5 млрд тенге (доходы составляли 10 808,7 млрд тенге, при расходах в 12 492,0 млрд тенге). В 2017 году из Нацфонда в республиканский бюджет было направлено 4414,32 млрд тенге - 2 880,0 млрд тенге в виде гарантированных трансфертов и 1534,32 млрд тенге в виде целевых трансфертов. Тем временем за 11 месяцев 2018 года трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет составили 2600,0 млрд тенге.

"В целях снижения зависимости бюджета от трансфертов из Нацфонда, с 2021 года размер гарантированного трансферта будет зафиксирован на уровне двух трлн тенге. В целях плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно. Так, размер гарантированного трансферта в 2018 году равен 2,6 трлн тенге, в 2019 году размер трансферта составит 2,45 трлн тенге, в 2020 году - 2,3 трлн тенге, а в 2021 году - 2,0 трлн тенге", - сообщили в АФК.

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