Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Доходность пенсионных активов ЕНПФ с начала года составила 0,13%, не достигнув уровня инфляции, которая в январе - феврале составила 0,8%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается в кратком обзоре инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за февраль 2019 года, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 25,42 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 0,13%", - указывается в обзоре.

В то же время отмечается, что по состоянию на 1 марта 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с марта 2018 года по февраль 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,99% при инфляции в размере 4,80%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 6,19%.

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