Доходность вкладчиков ЕНПФ за 2020 год составила 10,92% при инфляции 7,5%

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Доходность Единого накопительного пенсионного фонда, распределенная на счета вкладчиков, за 2020 год составила 10,92% при инфляции 7,5%, передает Kazakhstan Today.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2020 года составил 1,3 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2020 года, составила 10,92%, при инфляции 7,5%", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Отмечается, что инвестиционный доход, полученный вкладчиками с начала действия накопительной пенсионной системы, превысил 5,6 трлн тенге. Инвестиционная доходность с 1998 года (начала функционирования накопительной пенсионной системы) с нарастающим итогом составила 602,90%. При этом инфляция составила 496,65%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов на 1 января 2021 года составила 106,25%.

По состоянию на 1 января 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка, составили порядка 12,9 трлн тенге.

Основные направления инвестирования средств ЕНПФ в 2020 году представлены следующим образом:

- государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5648,4 млрд тенге (43,8% от всего портфеля), средневзвешенная доходность ГЦБ, номинированных в тенге, составила 8,8% годовых, в долларах США - 4,4% годовых;

- облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1821,67 млрд тенге (14,13%), средневзвешенная доходность по этим инструментам, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США - 5,2% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1158,49 млрд тенге (8,98%). По сравнению с началом года доля облигаций БВУ уменьшилась на 2,1%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК, номинированным в тенге, составила 10,1% годовых, в долларах США - 6,3% годовых;

- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 816,53 млрд тенге (6,33% от портфеля). Прирост на 285,36% по сравнению с 1 января 2020 года обусловлен произведенными согласно условиям мандата инвестициями в течение отчетного периода.

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