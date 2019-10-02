Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Доходы республиканского бюджета в 2019 году составят 7,8 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.









По словам министра национальной экономики Руслана Даленова, при уточнении республиканского бюджета на 2019 год предлагается сохранить основные показатели Прогноза социально-экономического развития страны. Это рост ВВП на уровне 3,8%, добыча нефти в объеме 89 млн тонн.

Мировые цены на нефть показывают высокую волатильность. С учетом этого прогнозная цена на нефть сохранена на уровне 55 долларов США за баррель. Целевой коридор годовой инфляции сохранен в пределах 4-6%", - сообщил министр национальной экономики.

Факторами сохранения параметров прогноза являются сохранение прогноза по внешним рынкам, динамика показателей за 9 месяцев, а также корректировка, произведенная в марте 2019 года.

Как проинформировал Р. Даленов, доходы республиканского бюджета предлагается увеличить на 95 млрд тенге за счет налоговых поступлений на 12 млрд тенге и неналоговых поступлений на 83 млрд тенге.

Неналоговые поступления увеличиваются на 83 млрд тенге за счет увеличения поступления дивидендов на 50 млрд тенге до 66 млрд тенге, фактических поступлений на сумму 33 млрд тенге.

В целом доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году составят 7 трлн 81 млрд тенге", - сказал министр нацэкономики.

Структура доходов по видам поступлений сохраняется. Наибольший объем составляют поступления НДС (2,8 трлн тенге), КПН (2 трлн тенге), налоги на международную торговлю (1,5 трлн тенге).

Дефицит республиканского бюджета сохраняется на ранее утвержденном уровне 1 трлн 365 млрд тенге. По отношению к ВВП это составляет 2,1%.

Ненефтяной дефицит, то есть без учета нефтяных доходов, составляет 8,5% к ВВП, или 5,5 трлн тенге. Параметры ненефтяного дефицита соответствуют установленным фискальным правилам.

Как уточнил Р. Даленов, общий объем поступлений увеличивается на 95 млрд тенге и составит 10,7 трлн тенге. Поступления трансфертов, в том числе трансферты из Национального фонда, не увеличиваются.

Расходы увеличиваются соразмерно увеличению доходов на 95 млрд тенге. Объем расходов республиканского бюджета превысит 12 трлн тенге. Таким образом, поступления составят 10,7 трлн тенге, расходы - 12,0 трлн тенге, дефицит - 1,4 трлн тенге", - добавил министр нацэкономики.

В свою очередь, первый вице-министр финансов Б. Шолпанкулов отметил, что уточнение бюджета предлагается провести с сохранением показателей Прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в апреле.

Проектом уточнения предусмотрено решение ряда задач, поставленных перед правительством в рамках исполнения бюджета текущего года.

Первая задача. Решение вопросов неотложного финансирования в социальной сфере.

На эти цели, как сообщил первый заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов, предусмотрено 84,8 млрд тенге, в том числе: 36,9 млрд тенге на выплаты адресной социальной помощи в связи с увеличением контингента получателей, 23,3 млрд тенге на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения, 2,7 млрд тенге на развитие культуры и спорта.

Вторая задача. Заложить дополнительные источники для наращивания темпов роста экономики в последующие годы.

По словам первого вице-министра финансов, в рамках данной задачи в проекте уточненного бюджета предусмотрено 136,8 млрд тенге, из которых 36,7 млрд тенге - на поддержку обрабатывающей промышленности для финансирования обновления парка пассажирских вагонов, санитарной техники и проектов машиностроительной отрасли, 21,1 млрд тенге - на развитие и пополнение авиапарка специализированными воздушными судами, 17,1 млрд тенге - на выдачу жилищных займов вкладчикам и выплату премий по вкладам, 8 млрд тенге - на реконструкцию гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель Павлодарской и Актюбинской областей, 7,2 млрд тенге - на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения Жамбылской области.

Третья задача. Обеспечение приемлемого уровня резерва правительства на неотложные задачи на 4-й квартал.

Финансовое обеспечение указанных задач предлагается осуществить путем перераспределения расходов и корректировки поступлений бюджета по итогам 9 месяцев текущего года в размере 94,9 млрд тенге.

С учетом данных изменений основные параметры республиканского бюджета на 2019 год сложились следующим образом: поступления - 10 663,5 млрд тенге; расходы - 12 028,1 млрд тенге; дефицит - 1364,6 млрд тенге, или 2,1% к ВВП", - цитирует Б. Шолпанкулова официальный портал премьер-министра РК.

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