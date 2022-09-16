Долг "Самрук-Казына" составил 10 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Общий долг группы компаний фонда "Самрук-Казына" составляет порядка 10 триллионов тенге, заявил глава фонда Алмасадам Саткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сейчас общий долг фонда составляет порядка 10 триллионов тенге. Из них большую долю составляют долги компании "КазМунайГаз", долги компании КТЖ и долги фонда. Что касается компании "КазМунайГаз", привлечены под эффективные проекты, достаточно высокая цена на нефть, никаких рисков в реализации по возврату данных долгов нет, эти проекты самоокупаемы. То же самое по проектам фонда. Долги привлекались на выкуп доли Кашагана, это основная доля в нашем портфеле", - цитирует tengrinews.kz Алмасадама Саткалиева.
По словам главы фонда, на уровне совета директоров в компании приняли решение, что эту долю обратно выкупит "КазМунайГаз", сообщает informburo.kz.
Он также подчеркнул, что это увеличит ее финансовые возможности, в том числе для проведения IPO.
Долги КТЖ в текущем объеме полностью обслуживаются компанией. Но в то же время фонд оказывает поддержку компании по ликвидности. В частности, мы выкупили облигации компании КТЖ. Исходя из программы реформ, которые объявлены по КТЖ, исходя из подходов, связанных с увеличением транзита по линии КТЖ, в частности транзита Китай - Европа, увеличением услуг, мы считаем, что КТЖ сможет в полном объеме исполнить свои долговые обязательства", - добавил Алмасадам Саткалиев.
Ранее сообщалось, что "Самрук-Энерго" разделят на два предприятия.