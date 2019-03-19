Доля ФНБ "Самрук-Казына" в казахстанской экономике выросла в 1,2 раза до Т4 трлн

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - По итогам 2018 года доля АО "ФНБ "Самрук-Казына" и группы портфельных компаний в экономике Республики Казахстан выросла по сравнению с 2017 годом в 1,2 раза и составила 4 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Вместе с тем фонд показал рост доходности (ROE) на уровне 8,0% в сравнении с 6,5% в 2017 году и достиг по темпам роста уровня международных фондов национального благосостояния Temasek Holdings (Сингапур) и Future Fund (Австралия), сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В фонде напомнили, что в апреле 2018 года президент РК Нурсултан Назарбаев одобрил новую стратегию развития фонда на 2018-2028 годы, согласно которой эффективное управление портфельными компаниями и выравнивание их показателей деятельности с показателями мировых компаний-аналогов является одной из ключевых целей и мандатов фонда.

По итогам прошлого года доход от основной деятельности вырос к уровню 2017 года на 35% и составил более 8,5 трлн тенге. Объем чистой прибыли возрос на 83% и превысил 1,1 трлн тенге. Объем выплаченных налогов в бюджет РК вырос на 38,8% (более 1 трлн тенге).

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