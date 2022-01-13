Досаев озвучил меры по снижению инфляции

Ранее в 2021 году по поручению главы государства была начата совместная с правительством реализация комплекса мер антиинфляционного реагирования, который позволил снизить годовую инфляцию до 8,4%. При этом считаю, что данный уровень является высоким и ограничивает эффективность денежно-кредитной политики", - сказал Досаев на заседании правительсва.
С учетом поставленных главой государства задач будет принят комплекс мер по контролю инфляции на 2022 и последующие годы, направленный на борьбу с ростом цен.
По итогам 2021 года половину вклада в инфляцию внес рост цен на продовольствие. Оно стало главным фактором высокой волатильности инфляции. Именно поэтому вчера глава государства определил ключевым приоритетом для правительства и акимов решение вопроса продовольственной безопасности в ближайшие три года. Он отметил, что никакие меры не помогут стабилизировать инфляцию без решения данного вопроса. Национальный банк считает, что работа должна проводиться не только по социально значимым проводовольственным товарам, но и по другим продуктам питания, которые вносят свой значительный вклад в инфляцию", - рассказал председатель Нацбанка.
Он отметил, что положительное влияние на стабилизацию цен в перовом полугодии текущего года окажет введенное по поручению главы государства временное регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 дней.
Однако мы должны использовать это предоставленное время для внедрения рыночных принципов и расшивки "узких мест" путем развития конкуренции и устранения избыточного посредничества, чтобы после отмены регулирования не произошел резкий рост цен, так как производители не будут работать себе в убыток", - подчеркнул Досаев.
Ранее Нацбанк прогнозировал пик инфляции в первом квартале 2022 года.