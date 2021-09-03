Досаев озвучил меры по возвращению инфляции в коридор 4-6%

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Основное внимание Национального банка Республики Казахстан совместно с правительством будет уделено возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства в послании отмечено возросшее влияние немонетарных факторов, в особенности цен на продовольствие. Рост продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев составил 11,4% в результате регулярных дисбалансов на отдельных рынках, несмотря на формальное покрытие потребности внутренним производством. Показательным примером этого года является нехарактерный для летних месяцев скачок цен на картофель и морковь из-за их бесконтрольного экспорта в межсезонье и вследствие этого создания дефицита на внутреннем рынке", - сказал Досаев.

На основании вышеуказанных факторов для реализации поручения главы государства основной упор в борьбе с ростом цен на продовольствие Правительством и акимами должен быть сделан на полноценном насыщении внутреннего рынка с учетом баланса производства, экспорта и импорта товаров.

Досаев сообщил, что для эффективного решения поставленных в послании задач по возвращению инфляции в целевой коридор в 2022 году подготовлен и находится на финальной стадии согласования Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2023 годы.

По словам главы Нацбанка, вкупе с Соглашением по координации макроэкономической политики на 2021-2023 годы данные меры должны обеспечить значительное снижение немонетарных факторов продовольственной и непродовольственной компонент инфляции, обеспечить предсказуемую и сбалансированную тарифную политику на среднесрочной основе.

Глава государства в послании также отметил, что запас финансовой устойчивости не безграничен.

На сегодня дополнительным источником проинфляционного давления является значительное увеличение государственных расходов, рост которых покрывается за счета повышения дефицита бюджета и трансфертов из Национального фонда. В этой связи в соответствии с поручением президента РК будет внедрено контрцикличное бюджетное правило, которое должно ограничить объемы трансфертов из Нацфонда и темпы роста государственных расходов. Для этого правительством совместно с Национальным банком будут разработаны поправки в Бюджетный кодекс и соответствующие подходы закреплены в Концепции управления государственными финансами", - рассказали в пресс-службе правительства.

Кроме того, в соответствии с поручением президента будет продлена программа "Экономика простых вещей" до конца 2022 года.

Для дальнейшего развития кредитования предпринимательства, особенно на селе, совместно с АРРФР до конца текущего года будет подготовлен пакет необходимых решений для расширения возможностей МФО. В целях качественной реализации поставленной главой государства задачи по возвращению инфляции в целевой коридор и повышению эффективности денежно-кредитной политики Национальный банк намерен принять необходимые меры для обеспечения стабильности цен.









Национальный банк и правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики. Возникает еще один вопрос, в чем роль наших профессиональных экономистов. Главная задача Нацбанка и правительства - это возвращение инфляции в коридор 4-6%", - заявил Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана.





Ранее сообщалось, что в июле годовая инфляция достигла уровня 8,4% , что является максимальным значением с 2017 года.

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