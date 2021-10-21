Досаев: ускорение инфляции связано с быстрым восстановлением потребительской активности

Ускорение инфляции связано с быстрым восстановлением потребительской активности, продолжающегося фискального стимулирования экономики и дисбалансов на отдельных товарных рынках", - заявил глава Нацбанка в ходе заседания мажилиса парламента РК.
По его словам, главным проинфляционным фактором стал рост цен на продовольствие, который вносит более половины вклада в общую инфляцию.
Продовольственная инфляция ускорилась до 11,5% в сентябре под влиянием как временных, так и более устойчивых факторов. В июле - августе был зафиксирован нехарактерный для летних месяцев и рекордный за последние годы рост цен на овощи длительного хранения - картофель, морковь, свеклу", - сказал Досаев.
Также устойчивым фактором ускорения инфляции остается рост цен на мясо, растительное масло и сахар.
Ускорилась в стране и непродовольственная инфляция, цитирует Досаева "Казправда".
Непродовольственная инфляция в Казахстане ускорилась до 7,5% - в первую очередь в результате роста цен на ГСМ и товары длительного пользования - одежду, обувь, мебель и бытовые приборы на фоне восстановления потребительской активности", - сказал спикер.
Инфляция платных услуг также ускорилась до 6,8% - в основном за счет роста цен на электроэнергию, аренду жилья и транспортные услуги.
Напомним, инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре. Досаев назвал причины.