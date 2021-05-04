Два многоэтажных дома построят в этом году в Аккольском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 3 МАЯ - В этом году в Аккольском районе Акмолинской области построят два многоэтажных дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Акмолинской области реализуется ряд государственных программ, направленных для решения задач по обеспечению населения жильем, сообщает управление внутренней политики. Серьезные обороты набирают темпы строительства арендных домов в рамках реализации госпрограммы "Нурлы жер" и в городе Акколь.

По информации управления строительства, в этом году планируется завершить строительство двух домов на 90 квартир. Первую многоэтажку начали строить в июле прошлого года, сегодня здесь завершают работы по возведению крыши и внутренней отделке стен.

Вторая новостройка планируется к сдаче в эксплуатацию до конца этого года.

Квартиры будут распределяться строго между очередниками. Стоит отметить, что своей очереди на получение жилья ждет 1431 акколец.

Первый дом - коммерческий, на квартиры в этой новостройке смогут претендовать вкладчики Отбасы банка, которые стоят в очереди на получение жилья. Люди, которые имеют там средства, могут обратиться в отдел ЖКХ. Второй дом - арендно-коммунальное жилье. Мы его пропорционально будем предоставлять людям, которые нуждаются в жилье. В данную категорию входят государственные служащие и социально уязвимые слои населения", - проинформировал руководитель района Алпысбай Каиржанов.

К слову, в регионе в перспективе запланировано строительство целого микрорайона состоящего из 4 домов по 60 квартир в каждом.

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