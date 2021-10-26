НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - В Казахстане внедрено мобильное приложение "e-Salyq Azamat", позволяющее физическим лицам упростить процесс оплаты налогов без заполнения реквизитов, передает KAZAKSHSTAN TODAY.

Как пояснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, в результате проведенной интеграции с крупными банками, комиссия не взимается при оплате картами Народного банка и Каспи банка.

Кроме того, приложение позволяет производить автозачеты в течение двух минут, управлять переплатой и при необходимости подать заявку на корректировку данных по своим объектам налогообложения (недвижимости, транспортным средствам, земельным участкам), отметили в ведомстве.

Также имеется возможность просмотреть предстоящие платежи по земельному налогу, налогу на имущество и налогу на транспортные средства, задолженность по указанным налогам, а также сведения по оплате труда работника.

В приложении "e-Salyq Azamat" регистрация проводится в режиме онлайн без посещения органов государственных доходов.

Согласно данным КГД, с начала года количество пользователей выросло в 7,4 раза, со 100 тыс. до 741 тыс. На сегодняшний день 319 тыс. (62,4%) деклараций в рамках всеобщего декларирования представлено через мобильное приложение "e-Salyq Azamat".

Как информирует ведомство, пополнение кошелька произвели 103 тыс. пользователей, автозачеты проведены по 26 тыс. пользователям, воспользовались переплатой 19 тыс. пользователей, а сервисом корректировки воспользовались 13 тыс. 774 пользователя, из них по транспорту - 10 тыс. 569, по недвижимости - 369, по земельным участкам - 2 тыс. 846.