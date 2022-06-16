Доля e-Trading от ретейла в РК составила порядка 4%
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Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября
Министерством принимаются меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции. До 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тысяч тонн муки. По последним данным Зернового союза Казахстана, освоение квоты по пшенице составляет 50%, муки - 87%", - подчеркнули в ведомстве.
Выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца повысили в Казахстане
С 1 апреля 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 апреля 2022 года, на четыре процента от размера получаемых социальных выплат", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
В Казахстане с 1 сентября планируют поднять стипендии
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 36 660 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;
- студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;
- интернам - 61 660 тенге;
- магистрантам - 86 987 тенге;
- магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", - 162 500 тенге;
- докторантам - 195 000 тенге;
- докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 195 000 тенге;
- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 100 036 тенге;
- магистрантам Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан, направленным на обучение из государственных органов, - на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 21 787 тенге.
В Казахстане налоговые поступления в бюджет выросли в 1,5 раза
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - За 5 месяцев 2022 года налогов поступило больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на 5 месяцев 2022 года исполнен на 106,8%. При плане 5894,2 млрд тенге поступило 6293,1 млрд тенге с перевыполнением на 398,9 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза, или на 2145,3 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
Уточняется, что республиканский бюджет исполнен на 100,3% (при плане 4273,5 млрд тенге поступило 4284,3 млрд тенге с перевыполнением на 10,8 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,6 раза, или на 1 686,9 млрд тенге.
Местный бюджет исполнен на 123,9% (при плане 1620,7 млрд тенге поступило 2008,8 млрд тенге с перевыполнением на 388,1 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 г. на 29,6%, или на 458,4 млрд тенге.
"В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН - на 624,1 млрд тенге, или в 1,9 раза, НДС на товары внутреннего производства - на 494,4 млрд тенге, или в 2,2 раза, экспортная таможенная пошлина на нефть - на 356,5 млрд тенге, или в 2 раза, НДС на импорт из третьих стран - на 112,8 млрд тенге, или на 37,8%, налог на добычу полезных ископаемых - на 70,5 млрд тенге, или на 35,0%, и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 66,6 млрд тенге, или на 20,5%",- уточнили в КГД.
Рост объясняется тем, что за 5 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,1%, алюминий - на 44,0%, цинк - на 37,9%, свинец - на 12,6%, медь - на 10,1% и золото - на 4,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4% (средняя ставка за январь-май 2022 года - 55,0$ за 1 тонну, январь-май 2022 г. - 86,0$ за 1 тонну).
Кроме того, товарооборот с третьими странами за 5 месяцев текущего года увеличился на 53,6% (экспорт вырос на 68,9%, импорт - на 19,9%).
Также оборот по реализации за 5 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20,2% (с 40 604 млрд тенге до 48 809 млрд тенге).
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КТК приостановил работу двух причалов на 10 дней
В прошлом прибрежные морские районы неоднократно являлись зоной боевых действий. Кроме того, дно акватории по естественным причинам подвержено процессам перемещения донных пород и слоев воды. В этой связи нормативными документами морского порта Новороссийск и Черноморского флота (ЧФ) предусмотрен обязательный комплекс мероприятий по обследованию и устранению остаточной минной опасности до начала производства работ, связанных с касанием грунта", - сообщили в пресс-службе КТК.
По итогам утилизации потенциально взрывоопасных предметов КТК получит заключение штаба Черноморского флота с разрешением производства работ, связанных с касанием дна, в акватории транспортной безопасности ВПУ-1 и ВПУ-2. Эксплуатация ВПУ-1 и 2 на период с 15 по 25 июня в рамках планового останова не будет осуществляться. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей", - добавили в КТК.
В Казахстане запустили информационную систему учета нефти и газового конденсата
К системе уже подключены 25 нефтедобывающих организаций, 4 нефтетранспортные компании и 3 нефтеперерабатывающих завода. На текущий момент ведется работа по подключению оставшихся добывающих компаний к ИСУН", - проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики Республики Казахстан.
Автоматический сбор данных с приборов учета позволит недропользователям сократить расходы на сдачу ежедневной отчетности в ручном режиме, а также минимизировать риски некорректного ввода данных ввиду исключения человеческого фактора", - добавили в министерстве.
С начала года более семи тысяч казахстанцев покинули страну
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 3%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (11 577 человек), Нур-Султане (10 300 человек) и Шымкенте (1664 человека)", - информирует Бюро национальной статистики РК.
Ажар Гиният: Казахстан остается зависимым от импорта лекарств
Республика Казахстан остается импортозависимой в отношении как технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций. Кроме того, отечественный научно-исследовательский и образовательный потенциал в сфере фармацевтики и вопросы финансирования находятся на низком уровне", - рассказал министр. Для оперативного решения проблем отрасли на сегодня министерством создается Координационный совет по вопросам развития медицинской и фармацевтической промышленности, в состав которого входят представители государственных органов и бизнеса.
Для достижения доли 50% ОТП предпринимаются следующие меры: перевод акцента в ДД с медизделий на лекарственные средства; реализация проектов ДД, заключенных с ЕД; создание R&D-центров; справочно: R&D (research and development)-центр - центр исследования и разработок, предназначенный для разработки новых технологий и продуктов; локализация оригинальных препаратов с целью заключения ДД; заключение ДД на дорогостоящие инновационные препараты; ужесточение условий ДД, в том числе мер расторжения ДД", - проинформировала Гиният.
Объемы производства фармацевтической продукции составляют 123,9% по сравнению с 2020 годом (в денежном выражении объем фармацевтической продукции в 2021 году составил 199 млрд тенге, в 2020 году 138,3 млрд тенге)", - проинформировала министр.
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Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?