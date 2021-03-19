ЕАБР, АО "KazakhExport" и ОАО "Таджикская алюминиевая компания" заключили меморандум о сотрудничестве

Душанбе. 18 марта. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР), АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport", ОАО "Таджикская алюминиевая компания" (ТАЛКО) заключили меморандум о сотрудничестве для рассмотрения возможности организации финансирования для ТАЛКО с целью покупки продукции из Казахстана, необходимой в производстве алюминия под страховое покрытие KazakhExport, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-центр ЕАБР, меморандум подписан на заседании казахстанско-таджикистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

ТАЛКО является крупнейшим промышленным предприятием Таджикистана, входит в число крупнейших мировых производителей алюминия. 100% акций компании принадлежат правительству Таджикистана.

KazakhExport - дочерняя организация по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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