ЕАБР финансирует строительство и эксплуатацию двух многопрофильных больниц в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) и компания RenEll Co. Ltd. подписали мандатное соглашение о строительстве и эксплуатации многопрофильных больниц в двух городах Республики Казахстан, одним из которых будет Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Второй город определят не позднее 30 июня 2021 года. Подписанное мандатное соглашение подтверждает заинтересованность сторон в организации скорейшего финансирования строительства больниц на основе лучших мировых стандартов", - уточнили в пресс-центре ЕАБР.

Многопрофильную больницу в городе Кокшетау с общим коечным фондом круглосуточного стационара 630 мест планируется открыть в конце 2023 года. В клинике начнут функционировать кардиологический, неврологический, онкологический, перинатальный и другие блоки, что откроет жителям более широкий доступ к новым медицинским услугам.

Один из партнеров RenEll Co. Ltd. - компания Ronesans Holding имеет опыт возведения крупных медицинских учреждений. Построенные Ronesans Holding больницы в Турции вмещают 9,5 тыс. койко-мест, что составляет 32% от всех построенных по ГЧП клиник. Клиники соответствуют высоким стандартам оказания медицинской помощи.

В феврале 2021 года между ЕАБР и Компанией подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью реализации 7 проектов по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Республике Казахстан. Подписанием мандатного соглашения ЕАБР наделен ролью организатора финансирования по проектам, и мы начинаем работу, в том числе по формированию источников фондирования", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Проекты по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в городах Республики Казахстан предусмотрены Государственной программой развития здравоохранения на 2020-2025 годы и обладают высоким социально-экономическим эффектом.

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