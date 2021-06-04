ЕАБР готов выступить инициатором финансирования транспортного коридора Европа - Западный Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 июня - Евразийский банк развития (ЕАБР) готов выступить организатором финансирования международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума по результатам подписания протокола к Меморандуму о взаимопонимании с Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития готовить финансовый организатор финансирования международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Напомню, что маршрут проходит по территории двух акционеров ЕАБР - России и Казахстана. Назвать другой финансовый институт, обладающий высоким уровнем компетенций сразу в двух странах, сложно. Более того, и в России, и в Казахстане нами уже планомерно финансируется инфраструктура этого транспортного коридора. В России мы участвуем в создании петербургского скоростного диаметра, ЦКАД в Московском регионе. Достигнута договоренность о начале работы по проектам обхода Тольятти и строительства автомобильной дороги М12 Москва - Нижний Новгород - Казань. В Казахстане мы организуем финансирование Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД)", - сказал Подгузов.

Как отметили в пресс-центре ЕАБР, подписанный сегодня председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым и председателем правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко протокол расширяет действие Меморандума о взаимопонимании от 30 ноября 2016 года. Документ также закрепляет участие банка в финансировании проекта строительства автомобильной дороги М12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

Проект автомобильной дороги предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью более 800 километров, которая свяжет региональные центры и агломерации: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республику Чувашия и Республику Татарстан - с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М11 "Нева", ЦКАД, М3 "Украина", М1 "Беларусь", М4 "Дон").

Мы высоко ценим сотрудничество с госкомпанией" Автодор "и надеемся на его продолжение. Наш Банк планомерно реализует проект транспортного коридора Европа - Западный Китай. ЕАБР участвует в строительстве ЦКАД в Московском регионе, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Банк в Казахстане финансирует строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, обеспечил запуск автомобильного погранперехода "Нур жолы", - фактически ворот всего коридора в Китай", - отметил Николай Подгузов.

Скоростная автомобильная дорога М12 - крупнейший проект в автодорожной сфере, который даст значительный импульс к развитию экономики. С запуском движения по трассе время в пути между Москвой и Казанью сократится в 2 раза и составит примерно 6 часов вместо 12. Надеемся, что плодотворное сотрудничество в рамках проекта Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с ЕАБР распространится и на другие наши проекты", - подчеркнул Вячеслав Петушенко.

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