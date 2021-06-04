САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) и ДОМ.РФ договорились о развитии стратегического партнерства, целью которого является привлечение инвестиций для финансирования строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума подписали председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, сообщает пресс-центр ЕАБР.

Этот инструмент господдержки строительной отрасли позволит обеспечить новые проекты жилищного строительства инженерными, транспортными и социальными объектами.

В соответствии с условиями соглашения ЕАБР рассмотрит возможность участия в качестве инвестора в реализации программы развития, осуществляемой ДОМ.РФ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Сегодня мы начали один из важнейших этапов сотрудничества между нами, который позволит наращивать потенциал взаимовыгодного долгосрочного взаимодействия и вывести наше партнерство на новый уровень. Более того, наше партнерство будет направлено на обеспечение экономического роста сектора, увеличение темпов строительства жилья, привлечение средств частных инвесторов в проекты строительства инфраструктуры, достижение целевых показателей государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Инфраструктурные облигации, которые ДОМ.РФ начнет выпускать уже в 2021 году, в частности, планируется использовать в проектах государственно-частного партнерства. Интерес инвесторов, в том числе зарубежных к новому механизму говорит о том, что мы на правильном пути", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства