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ЕАБР и МТИ РК реализуют цифровые интеграционные проекты в Казахстане и странах ЕАЭС

04.02.2021 6022
Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) и Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (МТИ РК) подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на установление и развитие долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества в реализации цифровых проектов в сфере торговли в Казахстане и других государствах-участниках ЕАБР, передает Kazakhstan Today. 
 
В рамках меморандума стороны намерены наращивать вовлеченность частного сектора, включая малые и средние предприятия, а также масштабировать лучшие цифровые решения в сфере торговли на евразийском пространстве.
 
Согласно документу, сотрудничество планируется реализовать по следующим направлениям: продвижение экспорта несырьевых товаров и услуг, развитие внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, развитие биржевой и электронной торговли, вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в интеграционные процессы путем применения цифровых решений на евразийском пространстве и проработка возможных вариантов по организации финансирования проектов, реализуемых МТИ РК.
 

Мы стоим перед весьма важной и актуальной задачей - формированием цифровых проектов, способствующих развитию и интеграции стран на евразийском пространстве. Как лидирующий международный банк развития региона, мы заинтересованы принять участие и оказать содействие в реализуемых министерством проектах с использованием накопленной экспертизы и финансовых инструментов ЕАБР", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

 

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