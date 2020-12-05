ЕАБР испытал приложение для путешествий в период пандемии

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Вчера успешно прошло тестовое использование приложения, разработанного Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) "Путешествую без COVID". Пассажиры рейсов Ереван - Москва и Минск - Москва в Международном аэропорту Шереметьево пересекли с его помощью границу Российской Федерации для участия в Первом Евразийском конгрессе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ЕАБР, проект рассматривался на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), после чего было принято решение о его экспериментальном использовании с вовлечением 3 стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации. В дальнейшем приложение может быть распространено на другие страны ЕАЭС – Казахстан и Кыргызстан.

Путешествую без COVID" - первый проект ФЦИ ЕАБР. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а в перспективе и третьих стран, подключившихся к проекту. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

Когда гражданин проходит тестирование в стране отправления, лаборатория отображает эту информацию в национальной системе, и она в виде QR-кода появляется в специальном приложении на мобильном устройстве сдающего анализ. Одновременно контролирующие органы стран ЕАЭС получают возможность считывать эти QR-коды для подтверждения результатов теста. Удостоверится, что результаты тестирования пользователя действительны, могут также сотрудники гостиниц, ресторанов, авиакомпаний и т.д., если пользователь предоставляет QR-код для сканирования этим сотрудникам, пояснили в ЕАБР.

При работе системы не происходит трансграничного обмена персональными данными граждан. Все сведения остаются только на национальном уровне, где происходило тестирование. Благодаря этому защита персональных данных осуществляется исключительно в соответствии с национальным законодательством.

В систему планируется включить и сведения о прохождении вакцинации от COVID-19 и о наличии медицинской страховки. Приложение доступно для пользователей мобильных устройств на платформах iOS и Android. В случае признания дальнейшего пилотного тестирования успешным решение о повседневном использовании приложения во всех странах ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России - будет принято на межправительственном уровне", - сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

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