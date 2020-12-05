ЕАБР, KazakhExport и ТОО "Cool Infinity" начинают сотрудничество в сфере экспорта железнодорожных вагонов из РК

Москва. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Москве 4 декабря проходит Первый Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития (ЕАБР) - XV Ежегодная международная конференция "Евразийская экономическая интеграция". Участники мероприятия обсуждают трансграничную инфраструктуру, создание сквозных цепочек добавленной стоимости, цифровизацию евразийского пространства и общий финансовый рынок, передает Kazakhstan Today.

На полях Первого Евразийского конгресса Евразийский банк развития (ЕАБР), АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" и ТОО "Cool Infinity" заключили меморандум о сотрудничестве в сфере страхования и финансирования деятельности Cool Infinity при осуществлении экспорта железнодорожных вагонов из Казахстана. Подписи под документом поставили председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, председатель правления KazakhExport Руслан Искаков и генеральный директор Cool Infinity Валентин Каргин.

В рамках достигнутых договоренностей ЕАБР намерен рассмотреть вопрос финансирования проекта Cool Infinity по модернизации производственного комплекса для производства инновационных изотермических вагонов. KazakhExport, со своей стороны, планирует предоставить финансово-страховые решения для финансирования последующего экспорта продукции Cool Infinity.

Подписанный трехсторонний меморандум очень показателен. ЕАБР поддерживает проекты развития и интеграции в своих странах: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане. Уверен, что продукция Cool Infinity будет востребована и займет свою нишу на рынках в государствах банка", - заявил Николай Подгузов.

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