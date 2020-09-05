ЕАБР объявил конкурс на финансирование цифровых решений по борьбе с COVID-19

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) объявил конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на евразийском пространстве, передает Kazakhstan Today.

Участником конкурса может стать любая компания или эксперт из государств-участников банка (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан), обладающие компетенциями в сфере цифровой трансформации. Единственное требование - неравнодушие, стремление быть полезным в этот непростой период, готовность стремительно и эффективно воплощать в жизнь предлагаемые решения, сообщает пресс-центр ЕАБР.

К числу цифровых решений (технологии, инновации, мобильные приложения и другое) могут быть отнесены проекты в самых разных отраслях экономики и сферах общественной жизни: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение культурных и массовых мероприятий и так далее.

Важно, чтобы решения имели высокую степень готовности, могли быть оперативно внедрены и несли в себе потенциал масштабирования на все евразийское пространство. Отдельным плюсом при оценке проектов будет наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов", - отметили организаторы.

Победители конкурса получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений. Фонд также может принять участие в финансировании или иной поддержке процесса масштабирования существующих и внедренных в отдельных странах и (или) отраслях решений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 октября.

Оформить заявку можно на профильном разделе официального сайта ЕАБР.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

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