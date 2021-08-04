ЕАБР предоставил "Продкорпорации" кредит для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана

АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Продкорпорация) кредитную линию на сумму 3,3 млрд российских рублей с целью финансирования приобретения сельскохозяйственной продукции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Первый транш на сумму 1,8 млрд российских рублей уже выдан, сообщили в пресс-центре ЕАБР.
АО "НК "Продкорпорация" является государственным оператором на зерновом рынке Казахстана, участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны и содействует развитию зерновой отрасли республики. Не исключена поставка сельхозпродукции, приобретенной за счет средств ЕАБР, в другие страны - участницы банка. В частности, АО "НК "Продкорпорация" в 2018 году экспортировала 10 тыс. тонн, а в 2019 году 5 тыс. тонн зерна в Республику Таджикистан, говорится в сообщении.
Для нас важно оказывать всестороннее содействие поступательному развитию экономик наших стран, в том числе в такой приоритетной для нас сфере, как агропромышленный комплекс. Предоставленные ресурсы позволят АО "НК "Продкорпорация" в течение 3 лет обеспечивать поддержку казахстанских сельхозтоваропроизводителей в ходе проведения ими весенних полевых и уборочных работ, а также осуществлять осенние закупки сельскохозяйственной продукции в целях регулирования рынка зерна", - сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.
Ранее Евразийский банк развития и АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК), дочерняя организация национального управляющего холдинга "Байтерек", подписали кредитные договоры на общую сумму 3,5 млрд российских рублей для целей реализации государственной программы обеспечения населения доступным жильем.
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