Конаково. 25 апреля. Kazakhstan Today - ЕАБР прогнозирует замедление роста ВВП Казахстана в 2019 году до 3,3%. Прогноз был озвучен в ходе второго Конгресса евразийских СМИ, передает корреспондент агентства.

Согласно прогнозу ЕАБР, рост ВВП замедлится в 2019 году до 3,3%. Основными факторами замедления выступят снижение добычи нефти в связи с планируемыми масштабными ремонтными работами на основных казахстанских месторождениях и сдержанный внешний спрос", - считают аналитики отдела экономического развития ЕАБР Константин Федоров и Айгуль Бердигулова.

По оценке аналитиков ЕАБР, темпы роста экономики РК в среднесрочном периоде приблизятся к потенциальным, которые оцениваются на уровне 3,5%. Согласно прогнозу, в 2020 году ускорению роста ВВП будет способствовать восстановление добычи нефти.

В дальнейшем рост ВВП останется устойчивым в условиях стабильного притока инвестиций в экономику и роста производительности труда, в том числе благодаря реализации политики развития, предусмотренной национальными программами", - отмечают в ЕАБР.

Также аналитики ожидают, что инфляция по итогам 2019 года в РК замедлится до 4,3% на фоне замедления роста экономической активности и реализованного в начале года снижения цен на коммунальные услуги (электричество, тепло и воду). В 2020-2021 годах динамика инфляции продолжит формироваться в рамках целевого коридора НБ РК (4-6%) с постепенным приближением к нижней границе к концу прогнозного периода.

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