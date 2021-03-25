ЕАЭС и Индия обсудили перспективы развития отношений

МОСКВА. 24 МАРТА - Вопросы взаимодействия по широкой повестке между Евразийской экономической комиссией и Индией были в центре внимания в ходе встречи министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Д.Б. Венкаташем Вармой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба организации, переговоры состоялись 23 марта в штаб-квартире ЕЭК.

Стороны обсудили сотрудничество Индии и стран Евразийского экономического союза на площадках таких интеграционных объединений, как БРИКС и ШОС, и отметили заинтересованность в укреплении диалога в рамках проекта международного транспортного коридора "Север - Юг".

Сергей Глазьев обозначил новые перспективные направления взаимодействия между ЕАЭС и Индией.

Сотрудничество между Союзом и Индией имеет огромный потенциал и отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Оно может быть активизировано исключительно за счет новых сфер взаимодействия, - подчеркнул министр ЕЭК. - Сегодня важно уделять внимание не только торговле товарами, но и услугами, а также содействовать привлечению инвестиций в перспективные сферы сотрудничества, отдавая приоритет проектам с использованием цифровых решений и новых технологий".

Особое внимание Сергей Глазьев уделил налаживанию контактов между деловыми кругами стран ЕАЭС и Индии, отметив, что именно бизнес является главным выгодоприобретателем всех интеграционных инициатив. Министр ЕЭК пригласил правительственные так и деловые круги Индии принять участие в Евразийском форуме, который состоится в мае 2021 года в Нур-Султане.

Со своей стороны Д.Б. Венкатеш Варма поблагодарил ЕЭК за содействие в реализации совместных проектов и мероприятий, отметив участие представителей Комиссии в недавнем конгрессе "Россия - Индия - ЕАЭС".

Евразийский экономический союз является одним из приоритетных партнеров для Индии, сотрудничество с которым основывается на тесном взаимодействии нашей страны с каждым государством-членом. Важный формат нашего диалога - процесс переговоров по соглашению о зоне свободной торговли. При этом для нас очевидно, что необходимо также углублять сотрудничество по более широкому спектру вопросов с ЕАЭС", - заявил посол.

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