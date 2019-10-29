Москва. 28 октября. Kazakhstan Today - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран переходят на преференциальные условия торговли, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 27 октября вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Ранее, 28 августа, в ходе встречи председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна и чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Мехди Санаи, прошедшей в штаб-квартире ЕЭК, состоялся обмен нотами о завершении необходимых процедур

"Мы наблюдаем растущую заинтересованность бизнес-сообщества стран ЕАЭС и Ирана в развитии торговли. Уже по итогам 2018 года экспортеры Ирана нарастили поставки в наш Союз более чем на 27%, а товарооборот между нашими странами составил более $2,7 млрд. В свою очередь, за январь-август текущего года поставки из ЕАЭС в Иран выросли более чем на 17%, а товарооборот за этот период превысил $2 млрд. Мы уверены, что действие соглашения создаст необходимые условия для усиления этого тренда", - сообщил Тигран Саркисян.

По информации пресс-службы, вступившее в силу торговое соглашение предусматривает ограниченный товарный охват, однако включает практически все основные торгуемые виды продукции, на долю которых приходится 55% совокупного экспорта ЕАЭС (данные торговой статистики за 2016-2018 годы). Это сельскохозяйственные и промышленные группы товаров. Преференциальное импортное покрытие составляет 49% от общего объема поставок Ирана в ЕАЭС.

В перечень товаров, по которым экспортеры стран ЕАЭС получат преференции, входят мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования.

В свою очередь иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции по развернутому списку продовольствия, в первую очередь, овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов.

Помимо того, что соглашение позволяет экономить на уплате таможенных пошлин. Документ создает дополнительные стимулы для развития торговых взаимоотношений через обеспечение прозрачных и предсказуемых условий торговли, основанных на правилах ВТО. В частности, сторонами соглашения будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в отношении всех торгуемых между ЕАЭС и Ираном товаров. Все сборы, связанные с импортом товаров, не должны превышать стоимость оказанных за таможенное оформление услуг. Также не должны применяться необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении.

Страны ЕАЭС и Иран придают большую значимость развитию взаимовыгодного сотрудничества. Свидетельством этого является участие президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани в заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшемся 1 октября текущего года в Ереване, заключили в пресс-службе.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран - с другой, было заключено 17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума. Впоследствии соглашение было ратифицировано странами ЕАЭС и Ираном . Решение об обязательности соглашения для Союза было принято Высшим Евразийским экономическом советом на уровне глав государств.

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