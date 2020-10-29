ЕАЭС и Китай обсуждают варианты отказа от доллара

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Расчеты ЕАЭС и Китая в национальных валютах или в собственной наднациональной валюте помогут не зависеть от международных санкций и избежать потерь, связанных с волатильностью валютных курсов, передает Kazakhstan Today.

Расчеты между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем с использованием доллара и евро приводят к потерям как для бизнеса, так и для бюджета этих стран. Чтобы избежать потерь, связанных с волатильностью валютных курсов и не зависеть от международных санкций, ЕАЭС и Китай должны осуществлять расчеты или в национальных валютах, или в собственной наднациональной валюте. К такому выводу пришли участники форума "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь", пишет газета " Ведомости ".

Дело не в том, чтобы политически отделиться от США и ЕС. Просто нынешнее состояние валютно-финансовых отношений на международном рынке не соответствует интересам многих стран", - заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Сейчас, по его словам, на международном финансовом рынке наблюдаются признаки манипулирования котировками валют, которые негативно сказываются на экономиках стран ЕАЭС. Дополнительные проблемы создает неэквивалентный денежно-экономический обмен, который связан с разной ценой денег на разных рынках и касается потоков капиталов и ценообразования.

То обстоятельство, что мы торгуем по ценам, которые сами не определяем, приносит нашим компаниям немалые потери. Также немалые потери возникают из-за офшоризации нашей экономики", - отметил Глазьев.

Наглядный пример возникающих дополнительных расходов привел глава Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Сейчас, если я из России хочу перевести деньги в Казахстан, расчет происходит через доллар: сначала банк или платежная система переводит мои рубли в доллары, а потом из долларов переводит их в тенге. Происходит двойная конвертация с большими процентами. Плюс к этому следует учитывать валютные риски и размытость ответственности - когда перевод осуществляют две страны, неизвестно, кто отвечает за сохранность денег", - отметил он.

Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев указывает, что в сегодняшней ситуации проблема стабильности выходит на первый план, поскольку во всем мире идет процесс деглобализации и дезинтеграции.

Во многих странах растут государственные долги, обостряются геополитические проблемы. На этом фоне основная повестка дня для ЕАЭС и Китая - обеспечение макроэкономической стабильности. А это, в свою очередь, выводит на первый план вопрос создания технологической и юридической основы по обслуживанию товарных и финансовых потоков, минуя юрисдикции других стран", - подчеркнул экономист.

По словам Глазьева, несмотря на то, что в России уже создана инфраструктура для международных рублевых расчетов, использовать ее бизнес пока не стремится.

Сегодня лишь половина расчетов в ЕАЭС происходит в национальных валютах, с Китаем доля расчетов в рублях и юанях еще меньше - 15%", - отметил он, объяснив, что основной причиной того, что бизнес предпочитает торговать в долларах и евро, является высокая волатильность рубля.

До сих пор власти следовали предположению о том, что для этого достаточно обеспечить свободную конвертируемость рубля и дальше рынок сам обеспечит придание ему статуса резервной валюты. Однако кризис показал, что это не так. Резкие и неожиданные девальвации рубля подрывают доверие к нему и делают невозможным его использование в качестве не только резервной валюты, но и как инструмента ценообразования, платежей и расчетов в средне- и долгосрочных проектах", - подчеркнул Глазьев.

Еще одна причина слабого интереса к использованию российской валюты в международных расчетах - отсутствие финансовой поддержки. Чтобы продавцы и покупатели захотели вести торговлю в рублях, им надо помочь: предоставить выгодные кредиты (по ставке 1-2% годовых) на ведение международной торговли и инвестиции. "Тогда покупателям и продавцам будет невыгодно конвертировать деньги и рассчитываться в другой валюте", - заявил Глазьев.

Старший научный сотрудник Института экономики РАН Виолетта Архипова отметила, что универсального рецепта валютной интеграции в мире не существует.

Китай продвигает юань постепенно, неуклонно и при необходимости агрессивно, делая упор на его стабильность. А США при продвижении доллара действовали более настойчиво: ФРС создала рынки, ориентированные на доллар, и обеспечила на долгое время бесконкурентное валютное пространство для доллара во всем мире", - сказала она.

По мнению директора департамента макроэкономических исследований Китайского народного университета Лю Юй Шу, расчеты в цифровых национальных валютах - наиболее перспективный путь, позволяющий экономить на транзакциях и нивелировать различные риски. Однако пока эта тема обсуждается сама по себе, без вовлеченности в конкретные экономические задачи. "Надо собраться вместе и понять, какие политические и экономические задачи мы будем решать с помощью перехода на расчеты в национальных цифровых валютах, собрать совместный комитет для оценки такого перехода и после наладить координацию между центральными банками стран - торговых партнеров по созданию цифровой валюты, в которой будут вестись расчеты", - подчеркнул Лю Юй Шу.

Глазьев отметил, что выступает за создание собственной евразийской валютно-финансовой системы, "которая была бы надежна, эффективна и прозрачна". Но для этого прежде всего следует стабилизировать курсы национальных валют стран ЕАЭС, устранив их волатильность.

Мне кажется, назрел вопрос подписания соглашения между нашими государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют и созданию "валютной змеи", аналогичной той, которая работала в странах ЕС до введения евро. И на базе Межгосударственного банка СНГ можно было бы создать некий механизм взаимной стабилизации курсов валют", - предложил он.

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