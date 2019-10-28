ЕАЭС и Сербия подписали Соглашение о свободной торговле

Подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, премьер-министры стран Союза, а также премьер-министр Республики Сербия Ана Брнабич, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Новое торговое соглашение не только полностью гармонизирует условия торговли Беларуси, Казахстана и России с Сербией, с которой у них уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле, но и создаёт аналогичный режим для армянских и кыргызских товаров, преференции для которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали.

Сербия уже имеет торговые соглашения с Россией, Казахстаном и Беларусью. Сейчас подключаются Армения и Кыргызстан. Мы реализуем важную функцию - унифицируем преференциальный торговый режим для всех стран Союза. Это соглашение придаст новый импульс для расширения торгово-экономического взаимодействия с Сербией", - пояснил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

В ходе переговоров удалось существенно обновить регуляторную часть соглашения, в которую были включены наиболее современные правовые новеллы, особенно в части применения защитных мер, разрешения споров и правил происхождения товаров.

Достигнутые договоренности, во-первых, открывают принципиально новый рынок для товаров Армении и Кыргызстана - с незамедлительным беспошлинным доступом по подавляющему объёму товаров экспортного профиля, и, во-вторых, создают новые экспортные возможности для производителей Беларуси, Казахстана и России", - добавила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Достигнутые договоренности содержат экономические выгоды для стран Союза и Сербии как в краткосрочной перспективе, основанные на мгновенной экономии таможенных платежей в отношении существующего экспорта, так и в среднесрочной - в связи с реализацией экспортных возможностей в условиях расширения охвата режима свободной торговли.

Каждая страна Союза получит выгоду от появления новых возможностей для увеличения экспортных поставок в Сербию. Для Армении такой потенциал заложен в наращивании экспорта товаров традиционного экспортного интереса - крепкого алкоголя и сигарет, продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства. Для Кыргызстана - в поставках растительной и переработанной сельхозпродукции, например, фасоли, орехов и мёда. Для Беларуси мы видим перспективу в росте экспорта водки, фруктовых и горьких настоек, а также бальзамов и ликеров. Казахстанские компании имеют возможность увеличить продажи в Сербию плавленых сыров и крепких алкогольных напитков, а российские - широкой номенклатуры товаров от запорных арматур до сантехнических смесителей для дома", - прокомментировала министр ЕЭК Вероника Никишина тарифные договоренности с сербскими партнёрами.

Помимо тарифных обязательств, соглашением обеспечивается наличие объёма правовых новелл, призванных гарантировать стабильность, предсказуемость и прозрачность осуществления торговых операций.

Сербия в настоящее время не является членом ВТО, а следовательно, такие положения совместно с современным институтом разрешения споров и обеспечения торговых интересов вполне актуальны для всех государств Союза.

Например, достигнутые с сербскими партнёрами договоренности фиксируют комплекс обязательств по соблюдению международных стандартов по применению процедур лицензирования; запретов и количественных ограничений; технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер; сборов, связанных с прохождением процедур "на границе"; применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, охраны прав на интеллектуальную собственность.

В ходе переговоров удалось существенно обновить регуляторную часть соглашения по сравнению с имеющимися у Беларуси, Казахстана и России на настоящий момент двусторонними соглашениями с Сербией, обеспечив разумный учет современных тенденций и практик", - подвела итог Вероника Никишина.

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