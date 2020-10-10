ЕАЭС может стать "торговым хабом" между Европой и Азией - Мамин

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Ереван. 9 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на котором выдвинул ряд инициатив по укреплению конкурентоспособности ЕАЭС в условиях новой экономической реальности, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства в целях обеспечения эффективного функционирования свободных рынков предложил сформировать налогово-таможенное пространство доверия ЕАЭС на основе использования цифровой интеграционной платформы и расширенного электронного взаимодействия налоговых и таможенных органов.

В данном случае еще большую актуальность приобретает предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о проработке возможности создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами Союза. Учитывая географическое расположение наших стран, ЕАЭС вполне может стать "торговым хабом" между Европой и Азией", - сказал Мамин, предложив масштабировать модель создаваемой в РК национальной товаропроводящей системы и сформировать Евразийскую товаропроводящую систему.

Премьер-министр отметил необходимость сосредоточения усилий на создании Евразийских интеллектуальных транспортных систем, что позволит наиболее эффективно использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать расходы перевозчиков и производителей товаров.

Также глава правительства выступил с инициативой создания в ЕАЭС совместных опорных испытательных лабораторий на стратегических пунктах пропуска, что позволит существенно снизить расходы на подтверждение соответствия продукции требованиям третьих стран.

Кроме того, участники заседания рассмотрели проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, ход работы по развитию трансграничной электронной торговли, устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, отчеты об исполнении бюджета ЕАЭС за прошлый год, бюджет ЕАЭС на 2021 год.

Приняты распоряжения о совместных мерах развития экспорта и совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса на 2020-2021 годы, добавили в пресс-службе премьер-министра РК.





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